Incident u Beču: Državljanin Srbije kamionom oštetio tunel pa policiji ponudio drzak izgovor

Autor D.V.
0

Državljanin Srbije (52) izazvao je haos u Beču demolirajući tunel kamionom, a policiji je dao drsko obrazloženje nezgode.

Sa kamionom, koji je bio previsok i natovaren bagerom, državljanin Srbije (52) je u utorak poslije podne u bečkom okrugu Donauštat u tunelu Kajzermilen zakačio lampe i kablove na plafonu, a do oštećenja je došlo i u Hirštetenu.

Policija je nakon toga zaustavila vozača kamiona. On se policiji pravdao posebno drskim izgovorom, piše Salcburger nahrihten.

"Službenicima je izjavio da zbog nekoliko oštećenih lampi nije želio da se zaustavlja na autoputu", prenio je portparol bečke policijske uprave.

Državljanin Srbije je prijavljen zbog sumnje na nanošenje teške materijalne štete. Zbog tehničkih nedostataka, registarske tablice su mu privremeno oduzete.

Osim toga, 52-godišnjak je dobio prijave i zbog višestrukog bjekstva sa mjesta nesreće, nepropisnog tovara i kršenja Zakona o prevozu robe. Zbog neophodnih radova na popravci došlo je do značajnih zastoja u popodnevnom saobraćaju, saopštila je pokrajinska policija.

