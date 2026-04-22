Smislili strategiju za borbu protiv gužvi: Evo kako Beč planira da ubrza gradski prevoz

Bečki gradski prevoznik (Wiener Linien) će do 2030. godine investirati po dva miliona evra godišnje u mere za ubrzanje javnog prevoza.

Bilo zbog nepropisno parkiranih automobila, vozila koja neposredno ispred tramvaja skreću ili autobusa koji ne mogu da napuste stajalište i moraju da se uključe iza kolone automobila, uprkos brojnim već sprovedenim merama, javni prevoz u Beču je i dalje relativno usporen i uslovljen gužvama.

Sredinom februara ove godine Grad Beč i Bečke linije pokrenuli su novu akciju za ubrzanje autobusa i tramvaja.

U okviru velikog programa koji obuhvata različite službe i sektore, analizira se 29 tramvajskih i 135 autobuskih linija, utvrđuju se potencijali za ubrzanje i sprovode odgovarajuće mere.

Cilj je da autobusi i tramvaji ubuduće, kad god je moguće, staju samo na stajalištima.

Kako bi javni prevoz prešao u "brzu traku" planirano je godišnje ulaganje od dva miliona evra u razne mjere.

Semafori će se, na primjer, podešavati u korist vozila javnog prevoza. Takođe, trake za parkiranje na mjestima gdje se često nepropisno parkira biće zamijenjene širim trotoarima i zelenilom.

Trake za skretanje ili vožnju automobila koje se nalaze na šinama biće uklonjene kako bi tramvaji imali sopstvene trake i mogli brže da se kreću.

Pored uštede vremena za putnike, mjere donose i finansijsku efikasnost, povećanje prosječne brzine za samo 1 km/h znači da je potrebno jedno vozilo manje za isti nivo usluge.

