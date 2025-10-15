"Lebdeći " stanovi u Beču postali viralni: Da li biste živjeli ovdje?

Viralni snimak koji prikazuje "lebdeće" stanove u Beču naveo je stručnjake da objasne pravu inženjersku pozadinu iza ove upečatljive, naizgled, iluzije.

Izvor: TikTok/edgyonedge

Snimak, koji je postavio korisnik TikTok profila pod nazivom @edgyonedge, prikazuje red modernih stanova u austrijskoj prijestonici koji izgledaju kao da lebde u vazduhu bez ikakve vidljive potpore ispod njih. Video je prikupio više od 615.000 pregleda.

"Zamislite da živite u jednom od ovih stanova bez potpore", piše u snimku.

Ipak, arhitekte kažu da tu nema magije. Sve je rezultat pažljivo planirane i provjerenim metodama potvrđene inženjerske prakse.

"Ono što vidimo na toj upečatljivoj modernoj zgradi zove se konzola", rekao je arhitekta Majls Smit, viši menadžer za rast industrije i strategiju u firmi za arhitektonsko-softversko projektovanje Graphisoft, za Newsweek.

"Konzole nisu novina u arhitekturi. Iskreno, pravimo njihove verzije vijekovima", dodao je.

Konzola je greda ili ploča pričvršćena samo na jednom kraju, što omogućava horizontalne izbočine koje djeluju kao da lebde. Smit je objasnio da snagu ovih izbočina daje nešto što se zove "back span", skrivena podrška koja balansira i kompenzuje težinu koja visi.

"To je kao klackalica sa mnogo više težine na sigurnom kraju. Arhitekte i inženjeri mogu zajedno da modeluju strukturu, analizirajući deformacije, opterećenje vetrom i termalne efekte", rekao je Smit.

To modelovanje osigurava da ovi dramatični elementi nisu samo optičke iluzije. Oni su bezbjedni, stabilni i izgrađeni po propisima.

Arhitekta Piter Bafitis, glavni menadžer u RKTB Architects u Njujorku, takođe je komentarisao, ističući da se konzole koriste ne samo iz strukturnih razloga već i kao hrabar dizajnerski izraz.

"Na snimku vidimo da su konzolni stanovi dizajnirani posebno zbog vizuelnog efekta, stvarajući dramatičan dizajn koji izgleda kao da prkosi gravitaciji", rekao je Bafitis za Newsweek.

Prema njegovim riječima, strukturni princip obično zahtijeva da oko dvije trećine grede, ploče ili rešetke bude učvršćeno kako bi podržalo jednu trećinu koja je konzolirana. Dodao je da je jedinstveni dizajnerski pristup ne samo upečatljiv, već i praktičan za maksimalno iskorišćavanje prostora.

Reputacija austrijske prijestonice za kreativnu arhitekturu potpuno je prikazana u snimku, zaključio je.