Zašto treba da mijenjate posao svakih 10 godina? Evo kako da znate da ste na ivici

Psihijatar objašnjava kako da prepoznate da je došao taj trenutak, te da treba mijenjati posao na svakih 10 godina.

Psihijatar tvrdi da je promjena karijere ili posla svakih deset godina ključna za osjećaj ispunjenosti.

Nasir Gaemi, profesor psihijatrije u Medicinskom centru Tafts u Bostonu, vjeruje da je "najveća prepreka uspjehu - uspeh“. On je za Psychology Today rekao da vjeruje da ljudi koji se osjećaju prijatno na svom poslu mogu prestati da napreduju i na kraju se osjećati neispunjeno.

Kada napraviti promjene

Da bi ljudi napredovali, kaže Nasir, potrebno je da promijene nešto značajno u svom životu na svakih deset godina, bilo da je to hobi ili posao. On tvrdi da bi promjena mogla učiniti ljude srećnijim nego što su bili ranije.

"Trebalo bi da mijenjate ono što radite ili način na koji živite svakih deset godina“, rekao je.

On kaže da vremenski okvir može da varira u zavisnosti od toga da li je osoba uspješna ili neuspješna u svom poslu. Ako stvari idu loše, kaže da bi vrijedilo napraviti promjenu poslije pet godina. Ako karijera ide dobro, predlaže da se promjene naprave poslije 15 godina, ali nikada duže od toga.

"Prečesto mislimo da bi trebalo da napravimo promjenu samo ako stvari ne idu dobro ili ako na neki način ne uspijevamo. Ono što ne shvatamo jeste da bi trebalo da pravimo promjene čak i kada nam dobro ide", kaže on.

Mnogi ljudi ne dostižu svoj maksimum

Kao primjer navodi svoju ćerku, koja se mučila sa izborom karijere jer je posao vidjela kao nešto što će raditi do kraja života. Nasir tvrdi da niko ne bi trebalo tako da razmišlja, već bi trebalo da istraži sve oblasti u kojima može biti dobar, a to znači da napusti svoju zonu udobnosti.

On kaže da se mnogi ljudi zaglave u određenim profesijama zato što su u njima uspješni i ne razmišljaju o tome u čemu bi još mogli biti bolji. Mnogi ljudi, kaže psihijatar, ne dostižu svoj maksimalni potencijal jer ne istražuju oblasti u kojima bi mogli da se istaknu.

