Potrebna samo vozačka dozvola: Odlično plaćen posao koji rijetko ko želi da radi

Jedini uslov za ovaj posao je da imate vozačku dozvolu, zarada je odlična, ali ne žele mnogi da ga rade.

Izvor: Shutterstock

Jedna djevojka na TikToku otkrila je da radi dobro plaćen posao za koji nije potrebna diploma, a godišnja zarada može da dostigne i do 53.000 evra

Riječ je o poslu tehničarke u mrtvačnici, koji većina ljudi izbjegava.

Hejli (Hayleigh), poznatija na TikToku kao "The Mort Tech", redovno dijeli detalje o svojoj neobičnoj karijeri. U jednom videu objasnila je da ne postoji jasan put za ulazak u ovu industriju.

"Jedini uslov koji sam morala da ispunim bila je vozačka dozvola", rekla je Hejli.

U početku, Hejli je radila kao operativka pogrebnih usluga. Nakon mjesec dana obuke pod nadzorom iskusnijeg kolege, dobila je dozvolu da samostalno obavlja sve aspekte posla. Učenje se, kako kaže, najviše dešava na samom radnom mjestu.

Jedinu poteškoću na početku predstavljalo joj je nošenje tijela zbog visine. Ipak, ističe da su iskustvo i saosjećanje najvažniji za ovu profesiju.

Hejli koristi TikTok platformu da bi odgovarala na pitanja o balzamovanju, svojim pogrebnim željama, ali i da pokrene razgovore o tugovanju i nošenju sa gubitkom. Njena posvećenost poslu inspiriše mnoge, a pratioci je redovno podržavaju u komentarima.

"Pazili ste na mog rođaka i znam da stalno to govorim, bez vašeg napornog rada i odlučnosti ne bismo se oprostili", napisao je jedan pratilac.

"Obožavam ove video snimke, tako ste zanimljivi" - dodao je drugi, dok je treći komentar glasio:

"Nevjerovatno je šta sve radite, stvarno želim raditi ovo".

(Kamatica/MONDO)