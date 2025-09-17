Zadatak za drugi razred osnovne škole izludio sve: Niko ne može da ga riješi, pa čak ni ChatGPT (Foto)

Jedan matematički zadatak za drugi razred osnovne škole postao je viralan na Reditu jer je nemoguće riješiti ga. Djevojčica je tražila pomoć starije sestre, ali ni zajednica na mreži, pa ni ChatGPT, nisu mogli da daju tačan odgovor.

Počela je škola, a s njom i muke sa matematikom. Matematika je oduvijek mnogim đacima predstavljala izazov, a najbolji dokaz za to je i jedan zadatak za drugi razred osnovne škole koji je izludio Hrvate, a onda i čitav region, prenio je Index.

Zadatak je na Reditu podijelila jedna djevojka, koja je željela da pomogne svojoj mlađoj sestri. Djevojčici zadatak nije bio jasan pa je potražila pomoć starije sestre, ali ni ona, kao ni čitava ekipa na Reditu nisu mogli da dođu do rješenja.

"Jesam li ja luda ili?", napisala je uz fotku zadatka iz školske zbirke.

Zadatak glasi: "Nacrtaj dvije prave linije koje se seku u tri tačke"

Korisnici Reditu potrudili su se da riješi zadatak, ali uprkos velikom trudu - nisu uspjeli. Mnogi su pisali da im nije jasno kako je uopšte moguće da se takav zadatak pojavi u zbirci za drugi razred osnovne škole.

"Ovo ne bi ni Ajnštajn riješio", "To je pitanje na razgovoru za posao u državnoj službi kad nemaš vezu" i "Ovo je greška u pisanju zadatka. Nema šanse da oni u drugom osnovne dolaze u kontakt sa ovako komplikovanim pitanjima", neki su od komentara.

Beskonačne tačke

U jednom od komentara neko je napisao da je rješenje povezano sa beskonačnim brojem tačaka.

"Jedino što vidim je da piše da se sijeku u tri tačke, ali ne samo u tri (što znači da potencijalno može i više). Pa ako su linije jedna preko druge, sijeku se u beskonačno mnogo tačaka, pa onda uzmemo bilo koje tri od njih. Ili se možda očekuje da se kaže da se dvije različite prave linije ne mogu seći u samo tri tačke (ali nigdje ne piše da moraju biti različite, stoga bi prvi odgovor bio jedini tehnički tačan)... Oba od ovih rješenja su mi možda malo previše komplikovana za nekoga u drugom razredu, jer oni još ne bi trebalo da razmatraju da se dvije linije poklapaju, a ni da znaju o beskonačno tačaka, pa mislim da je poenta da se odgovori da tako nešto nije moguće", napisao je.

Pitali su i ChatGPT

Neki su zaključili da je zadatak nemoguće rešiti pa su se obratili vještačkoj inteligenciji za pomoć.

"Ni ChatGPT nije dovoljno pametan da bi riješio", glasi jedan od komentara, a neko je odlučio da testira tu tvrdnju pa je upitao ChatGPT da riješi zadatak. Međutim, čak je i AI potvrdio da ovakav zadatak uopšte ne može da se riješi.

"To je zapravo mala zagonetka. Dvije prave linije se u geometriji mogu seći najviše u jednoj tački. Zato je nemoguće da se dvije prave linije sijeku u tri tačke. Zadatak je postavljen tako da učenik shvati da nešto nije moguće i da odgovori: "To se ne može nacrtati", glasio je odgovor ChatGPT-ja.

"Zadatak je pogrešno postavljen"

Neko je u komentarima objasnio u kojim sve slučajevima mogu da se sijeku dvije prave linije.

"Dakle, dvije prave linije (dva pravca) mogu imati tri slučaja: sijeku se u jednoj tački, ne sijeku se ni u jednoj tački (paralelne/usporedne), imaju (sijeku se) u beskonačno mnogo tačaka, tj. poklapaju se. Čini se da je zadatak pogrešno postavljen", zaključio je.

