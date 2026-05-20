logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Nove izmjene zakona u RS: Zbog ekspanzije solarnih panela uvodi se uređenje skladištenja energije

Nove izmjene zakona u RS: Zbog ekspanzije solarnih panela uvodi se uređenje skladištenja energije

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
0

Narodna skupština RS razmatra izmjene Zakona o električnoj energiji

20.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Usljed ekspanzije proizvodnje električne energije korištenjem solarnih panela u Republici Srpskoj javila se potreba uređenja djelatnosti skladištenja, zbog čega je neophodno donijeti zakon o izmjeni i dopunama Zakona o električnoj energiji.

U obrazloženju Prijedloga zakona o izmjeni i dopunama Zakona o električnoj energiji, koji razmatra Narodna skupština Srpske, navedeno je da postojećim zakonom, koji je stupio na snagu 2020. godine, nije obrađena ova djelatnost.

U dokumentu se napominje i da tadašnja regulativa EU sa kojom je zakon usklađivan nije tretirala ovu djelatnost, kao i da je u to vrijeme skladištenje energije bilo na nivou eksperimentalnih aktivnosti i nije postojala ekonomska opravdanost skladištenja.

"Nagla ekspanzija proizvodnje električne energije korištenjem solarnih panela, čiji efekti se bolje iskorištavaju korištenjem mogućnosti skladištenja pomoću baterijskih sistema, te bolja dostupnost u smislu smanjenja cijena baterija, dovela je do potrebe da se omogući korištenje i, u tom smislu, uređenje ove oblasti", navedeno je u dokumentu.

S obzirom na to da postoje privilegije za aktivnog kupca kojem ne treba dozvola za skladištenje energije za vlastite potrebe, javila se potreba za proširenjem postojećih odredaba o aktivnom kupcu.

"Usljed velikog i brzog porasta broja i instalisane snage malih solarnih elektrana na distributivnoj mreži ukazala se hitna potreba za daljim uređenjem oblasti balansne odgovornosti zbog teških posljedica koje mogu da nastupe po rad cijelog elektroenergetskog sistema", navedeno je u dokumentu.

Shodno tome, definisana je obaveza učesnika na tržištu da preuzima finansijsku odgovornost za odstupanja koja uzrokuje u elektroenergetskom sistemu, kao i obaveza operatera distributivnog sistema da raspolaže potrebnim podacima i dostavlja ih subjektima u svrhu obračuna debalansa.

Možda će vas zanimati

Tagovi

solarni paneli električna energija zakon solarna energija

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ