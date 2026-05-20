Nove izmjene zakona u RS: Zbog ekspanzije solarnih panela uvodi se uređenje skladištenja energije

Narodna skupština RS razmatra izmjene Zakona o električnoj energiji

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Usljed ekspanzije proizvodnje električne energije korištenjem solarnih panela u Republici Srpskoj javila se potreba uređenja djelatnosti skladištenja, zbog čega je neophodno donijeti zakon o izmjeni i dopunama Zakona o električnoj energiji.

U obrazloženju Prijedloga zakona o izmjeni i dopunama Zakona o električnoj energiji, koji razmatra Narodna skupština Srpske, navedeno je da postojećim zakonom, koji je stupio na snagu 2020. godine, nije obrađena ova djelatnost.

U dokumentu se napominje i da tadašnja regulativa EU sa kojom je zakon usklađivan nije tretirala ovu djelatnost, kao i da je u to vrijeme skladištenje energije bilo na nivou eksperimentalnih aktivnosti i nije postojala ekonomska opravdanost skladištenja.

"Nagla ekspanzija proizvodnje električne energije korištenjem solarnih panela, čiji efekti se bolje iskorištavaju korištenjem mogućnosti skladištenja pomoću baterijskih sistema, te bolja dostupnost u smislu smanjenja cijena baterija, dovela je do potrebe da se omogući korištenje i, u tom smislu, uređenje ove oblasti", navedeno je u dokumentu.

S obzirom na to da postoje privilegije za aktivnog kupca kojem ne treba dozvola za skladištenje energije za vlastite potrebe, javila se potreba za proširenjem postojećih odredaba o aktivnom kupcu.

"Usljed velikog i brzog porasta broja i instalisane snage malih solarnih elektrana na distributivnoj mreži ukazala se hitna potreba za daljim uređenjem oblasti balansne odgovornosti zbog teških posljedica koje mogu da nastupe po rad cijelog elektroenergetskog sistema", navedeno je u dokumentu.

Shodno tome, definisana je obaveza učesnika na tržištu da preuzima finansijsku odgovornost za odstupanja koja uzrokuje u elektroenergetskom sistemu, kao i obaveza operatera distributivnog sistema da raspolaže potrebnim podacima i dostavlja ih subjektima u svrhu obračuna debalansa.