Izvještaj MUP-a RS: Policija češće koristila silu, povećan broj slučajeva zlostavljanja djece i vršnjačkog nasilja

Policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova RS tokom 2025. godine upotrijebili su silu u 8.841 slučaju, što je za 11,5 odsto više nego godinu ranije, navodi se u izvještaju o radu MUP-a RS koji će se naći pred poslanicima na predstojećoj sjednici NSRS.

Prema podacima iz izvještaja, tokom 2025. godine evidentirano je 70 napada na policijske službenike, što predstavlja povećanje od 27,3 odsto u odnosu na prethodnu godinu. Najviše napada dogodilo se prilikom hapšenja, uspostavljanja narušenog javnog reda i mira, te tokom saobraćajnih kontrola. Policija navodi da su najčešća mjesta napada bili trgovi i ulice, ali i ugostiteljski objekti.

Zabrinjava podatak da je nad policijskim službenicima počinjeno ukupno 87 krivičnih djela, među kojima dominiraju napadi na službeno lice u vršenju službene radnje i sprečavanje službenih lica u obavljanju dužnosti. U tim incidentima jedan policajac zadobio je teške, a 59 lakše tjelesne povrede. Za deset osumnjičenih određen je pritvor.

Istovremeno, izvještaj pokazuje i rast upotrebe sile od strane policijskih službenika. Tokom 2025. godine sila je upotrijebljena u čak 8.841 slučaju, što je povećanje od 11,5 odsto. Najveći broj intervencija odnosio se na savladavanje otpora prilikom hapšenja, dok je značajan broj slučajeva zabilježen i tokom uspostavljanja javnog reda i mira.

MUP RS navodi da je sila korištena prema 8.765 osoba, a kao posljedica tih intervencija jedna osoba je zadobila teške, dok su 22 osobe zadobile lakše tjelesne povrede.

Pored pitanja upotrebe sile, izvještaj donosi i širu sliku bezbjednosnog stanja u Republici Srpskoj. MUP navodi da je ukupni kriminalitet smanjen za 7,1 odsto, te da su sva ubistva počinjena tokom godine rasvijetljena. Istovremeno, registrovan je rast slučajeva seksualnog zlostavljanja djece, vršnjačkog nasilja i maloljetničke delinkvencije.

Posebno se izdvaja pogoršanje stanja u saobraćaju. Broj saobraćajnih nesreća povećan je za gotovo 25 odsto, dok je broj poginulih veći za 35 osoba u odnosu na prethodnu godinu. Zabilježen je i veliki rast prekršaja zbog korištenja mobilnog telefona tokom vožnje, nekorištenja pojasa i prekoračenja brzine.

Izvještaj sadrži i podatke o radu Specijalne antiterorističke jedinice, međunarodnim akcijama protiv organizovanog kriminala, borbi protiv narkotika i visokotehnološkog kriminala, kao i o unutrašnjoj kontroli rada policijskih službenika. Tokom godine suspendovano je 20 policajaca, a protiv više desetina pokrenuti su disciplinski postupci.