Nasilje u porodici i napad na službeno lice: Mrkonjićanin uhapšen nakon pružanja otpora

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Policija u Mrkonjiću Gradu uhapsila je osobu iz ove opštine čiji su inicijali D.S, koje je osumnjičeno za nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici i sprečavanje policije u vršenju službene radnje.

Policija je u petak, 17. aprila, postupajući po prijavi, uhapsila lice D.S, koje je prilikom hapšenja pružilo aktivan i pasivan otpor, odgurnuvši policijskog službenika, saopšteno je iz Policijske uprave Mrkonjić Grad.

O svim okolnostima i prikupljenim činjenicama obaviješten je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Banjaluci, koji je naredio da se nakon kompletiranja predmeta protiv D.S. dostavi izvještaj o počinjenim krivičnim djelima.