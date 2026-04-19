Tragedija na auto-putu "9. januar": Poginuo motociklista

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se danas dogodila na auto-putu "9. januar" život je izgubio motociklista Milenko B., potvrđeno je za portal Provjereno.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Nesreća se desila oko 11.50 časova na dionici između Prnjavora i Banjaluke, kada su se sudarili putnički automobil i motocikl. Prema dostupnim informacijama, vozač motocikla je nakon kontakta izgubio kontrolu nad vozilom i sletio s kolovoza.

Zbog uviđaja koji obavljaju policijski službenici, saobraćaj na ovoj dionici auto-puta u potpunosti je obustavljen, a vozačima se savjetuje korištenje alternativnih pravaca.

Više informacija o uzrocima nesreće biće poznato nakon završetka istrage.

(Provjereno)