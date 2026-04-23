MUP apeluje: Provjerite rok važenja ličnih dokumenata, izbjegnite gužve

Autor D.V. Izvor mondo.ba
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske uputilo je poziv svim građanima da blagovremeno provjere rokove važenja svojih ličnih dokumenata, uključujući lične karte, putne isprave i vozačke dozvole, te da na vrijeme podnesu zahtjeve za izdavanje novih.

Iz Ministarstva podsjećaju da je pravovremeno planiranje ključno kako bi se izbjegle nepotrebne gužve i duga čekanja na šalterima posebno u periodima povećanog interesovanja, kao što su predstojeća sezona godišnjih odmora i praznici.

Kako bi se proces ubrzao, iz MUP-a istuču da je građanima na raspolaganju platforma elektronskih usluga MUP-a putem adrese https://e-servisi-mup.vladars.rs/. Navode da ovaj servis omogućava jednostavnije i efikasnije ostvarivanje prava, uključujući elektronsko zakazivanje termina za podnošenje zahtjeva za izdavanje pasoša, kao i zakazivanje termina za preuzimanje već gotovih dokumenata.

"Pozivamo građane da koriste dostupne elektronske servise, racionalno planiraju svoje vrijeme i na taj način doprinesu efikasnijem radu službi i boljoj usluzi za sve", navodi se u saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova RS.

MUP RS lični dokumenti pasoš lična karta

