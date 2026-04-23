MUP apeluje: Provjerite rok važenja ličnih dokumenata, izbjegnite gužve

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske uputilo je poziv svim građanima da blagovremeno provjere rokove važenja svojih ličnih dokumenata, uključujući lične karte, putne isprave i vozačke dozvole, te da na vrijeme podnesu zahtjeve za izdavanje novih.

Iz Ministarstva podsjećaju da je pravovremeno planiranje ključno kako bi se izbjegle nepotrebne gužve i duga čekanja na šalterima posebno u periodima povećanog interesovanja, kao što su predstojeća sezona godišnjih odmora i praznici.

Kako bi se proces ubrzao, iz MUP-a istuču da je građanima na raspolaganju platforma elektronskih usluga MUP-a putem adrese https://e-servisi-mup.vladars.rs/. Navode da ovaj servis omogućava jednostavnije i efikasnije ostvarivanje prava, uključujući elektronsko zakazivanje termina za podnošenje zahtjeva za izdavanje pasoša, kao i zakazivanje termina za preuzimanje već gotovih dokumenata.

"Pozivamo građane da koriste dostupne elektronske servise, racionalno planiraju svoje vrijeme i na taj način doprinesu efikasnijem radu službi i boljoj usluzi za sve", navodi se u saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova RS.