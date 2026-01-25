Više od 1.500 ljudi odreklo se državljanstva BiH: Najčešće ga mijenjaju za austrijsko i njemačko

Državljanstva BiH u prošloj godini odreklo se 1.580 ljudi, a od 1996. godine 102.318, podaci su Ministarstva civilnih poslova u Savjetu ministara.

Izvor: MONDO

"Najčešće je riječ o odricanju radi sticanja državljanstva Njemačke i Austrije, a u postupku odricanja od državljanstva stranke nisu dužne da kažu druge razloge osim činjenice da već posjeduju ili da im je zagarantovano sticanje državljanstva druge države", rečeno je Srni u ovom ministarstvu.

U neformalnim razgovorima, osobe koje se odriču državljanstva najčešće navode kao razlog rješavanje radno-pravnog statusa, pravo na posjedovanje nekretnina, te olakšano putovanje ili studiranje u inostranstvu.

Veći broj njih u potpunosti je integrisan u sredinama u kojima žive u inostranstvu i najveći broj ih je druga generacija u inostranstvu, odnosno nisu rođeni u BiH.

Građani koji stiču državljanstvo Srbije, Hrvatske i Švedske mogu zadržati i državljanstvo BiH s obzirom na to da BiH ima sporazume o dvojnom državljanstvu sa ovim zemljama.

Administrativna taksa za odricanje od državljanstva iznosi 800 KM, a za odricanje radi sticanja/posjedovanja državljanstva neke od država bivše Jugoslavije 200 KM.