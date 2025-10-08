Njemački parlament ukinuo program ubrzanog državljanstva: "Pasoš kao priznanje, ne podsticaj za ilegalnu imigraciju"

NJemački parlament ukinuo je program ubrzanog dobijanja državljanstva.

"NJemački pasoš mora doći kao priznanje uspješnog procesa integracije, a ne kao podsticaj za ilegalnu imigraciju", rekao je parlamentu ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Dobrint.

Konzervativci kancelara Fridriha Merca obećali su u ovogodišnjoj predizbornoj kampanji da će ukinuti ovaj zakon, koji je omogućio "izuzetno dobro integrisanim licima" da dobiju državljanstvo za tri godine umjesto za pet.

Ostatak novog zakona o državljanstvu, prepoznatljivog dostignuća prethodne socijaldemokratsko-liberalno-zelene vlade kancelara Olafa Šolca, ostaće netaknut uprkos obećanjima konzervativaca u to vrijeme da će poništiti inovacije poput dvojnog državljanstva.

Od rekordnih 300.000 naturalizacija u 2024. godini, samo nekoliko stotina je prošlo ovim ubrzanim putem, prvobitno planiranim kao podsticaj za visokokvalifikovane da se odluče za naseljavanje u NJemačkoj koja ima problem zbog nedostatka radne snage.

Kandidati moraju da pokažu dostignuća kao što su veoma dobro znanje njemačkog jezika, zatim da učestvuju u volontiranju ili da imaju značajan profesionalni ili akademski uspjeh.

Stavovi prema imigraciji dramatično su se pogoršali u NJemačkoj, dijelom zbog pritiska koji je visok nivo migracije stavio na lokalne službe.