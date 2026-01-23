Boja pasoša nije slučajan izbor: Kako izgleda vaša putna isprava i šta to znači?

Crveni, plavi, zeleni ili crni – svaka boja nosi posebnu simboliku i priču o regionu, istoriji i identitetu zemlje koja ga izdaje.

Izvor: Shutterstock/ Tetiana Chernykova

Pasoš je neizostavan dokument za svako putovanje u inostranstvo, ali istovremeno i mali znak nacionalne istorije i identiteta.

Boja pasoša nije slučajan izbor - ona predstavlja simbol zemlje koja ga izdaje.

Države same odlučuju o boji korica, a ta odluka često odražava političku orijentaciju, kulturni identitet, vjersku tradiciju ili regionalnu pripadnost.

Iako nijanse mogu da se razlikuju, u svetu dominiraju četiri osnovne boje pasoša: crvena (odnosno bordo), plava, zelena i crna. Svaka od njih nosi određenu simboliku i vezuje se za konkretne regione ili političke i kulturne zajednice.

Šta znače različite boje pasoša?

Crvena / bordo

Ova boja najčešće se povezuje sa članstvom u ekonomskim i političkim unijama.

Sve zemlje Evropske unije imaju bordo pasoše, dok je Velika Britanija, nakon izlaska iz EU, promijenila boju pasoša iz bordo u plavu.

Crvenu boju koristi i Švajcarska, u skladu sa bojom svoje zastave, dok se i Turska opredijelila za bordo kao zemlja kandidat za članstvo u EU. U prošlosti, crvena je često bila prisutna i u državama sa socijalističkim ili komunističkim nasljeđem.

Plava

Plavi pasoši najčešće simbolizuju takozvani "Novi svijet".

Sjedinjene Američke Države, kao i većina zemalja Južne Amerike i Kariba, koriste ovu boju. Plava se ponekad vezuje i za pripadnost ekonomskim savezima, a koriste je i pojedine države u Africi i Aziji, iako ne pripadaju zapadnoj hemisferi.

Zelena

Zelena boja ima posebno značenje u islamskoj tradiciji, gdje se smatra svetom bojom i simbolom života i prirode.

Zbog toga je često zastupljena u pasošima islamskih zemalja poput Saudijske Arabije, Egipta, Pakistana i Maroka. Zelene pasoše imaju i zemlje Zapadne Afrike, naročito članice Ekonomske zajednice zapadnoafričkih država (ECOWAS). Ipak, zelenu koriste i neke države iz nereligijskih razloga, poput Meksika, Vatikana i Tajvana.

Crna

Najređa boja pasoša je crna. Iako deluje elegantno i zvanično, koristi je mali broj zemalja. Crni pasoši su karakteristični za Novi Zeland, gdje je crna nacionalna boja, ali i za pojedine afričke države poput Bocvane, Zambije, Angole i Malavija, kao i za Trinidad i Tobago, Tadžikistan i palestinske teritorije. Osim simbolike, crna se smatra i praktičnom jer bolje prikriva tragove habanja.

Više od putne isprave

Bez obzira na boju, pasoš je mnogo više od običnog dokumenta. On je vaša ulaznica u svijet, ali i simbol države, njenog identiteta i istorijskog puta. Sljedeći put kada ga budete pokazivali na granici, sjetite se da u ruci držite i mali dio nacionalne priče.

Kako bi pasoši mogli izgledati u budućnosti?

Pasoši se neprestano mijenjaju, prateći tehnološki razvoj i globalne trendove.

Već danas sadrže biometrijske podatke, a u budućnosti bi mogli postati u potpunosti digitalni. Kako svijet sve brže ulazi u digitalno doba, ostaje da se vidi na koji način će nove tehnologije oblikovati izgled i ulogu ovog ključnog putnog dokumenta.

(Mondo/rts.rs)