MUP RS objavio detalje: Građani u 15 gradova i opština mogu online zakazati termin za pasoš

Autor Dušan Volaš
Servis je od aprila aktivan u Banjaluci

Građani u 15 gradova i opština mogu online zakazati termin za pasoš Izvor: MUP RS

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske građanima je od danas putem portala "eUsluge MUP Republike Srpske" u više lokalnih zajednica omogućilo da elektronski zakažu termin za podnošenje zahtjeva za izradu putne isprave, kao i termin za njihovo preuzimanje u lokaciji za izdavanje ličnih dokumenata.

Usluga je omogućena građanima Prijedora, Gradiške, Mrkonjić Grada, Laktaša, Prnjavora, Dervente, Doboja, Teslića, Modriče, Bijeljine, Zvornika, Pala, Istočnog Novog Sarajeva, Foče i Trebinja, a portalu se može prisupiti i putem internet stranice MUP-a www.mup.vladars.rs, saopšteno je iz MUP-a Republike Srpske.

"Navedeni servis aktivan je u Banjaluci od aprila ove godine, gdje je u potpunosti pokazao svoju opravdanost i zadovoljstvo građana mogućnošću da planiraju svoje vrijeme, bez potrebe za dugim čekanjima u redovima", podsjeća se u saopštenju.

Za korišćenje ove usluge, građani treba da imaju pristup internetu i osnovne podatke za identifikaciju, a sistem omogućava izbor željenog datuma i vremena.

Uslugom se nudi zakazivanje termina i za podnošenje zahtjeva za putnu ispravu za cijelu porodicu.

