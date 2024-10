Postavite pasoš, skeniraju vam lice i ulazite u zemlju: Od 1. novembra novina na aerodromu "Nikola Tesla"

Od 1. novembra se na aerodromu "Nikola Tesla" uspostavlja novi pasoški sistem.

Izvor: Kurir TV

Od 1. novembra na beogradskom aerodromu "Nikola Tesla" počeće da rade automatski čitači pasoša koji će putnicima omogućiti da brže prolaze pasošku kontrolu, izjavio je danas ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić i dodao da se očekuje da će sljedeće godine na tom aerodromu biti uvedeno i automatsko čekiranje.

Vesić je naveo da će biti postavljeno ukupno 16 automatskih čitača pasoša koji se, kako kaže, odnose samo na punoletne građane Srbije, odnosno na njima će moći da se čitaju samo domaći pasoši.

"Četiri puta brže se prolazi na tim čitačima nego kod policajaca koji pregledaju pasoš, a procedura je takva da se pasoš postavi na čitač i skenira, skenira vam se lice, kapija se automatski otvori i ulazite u zemlju pošto na domaćim pasošima ne morate da imate pečat prilikom ulaska i izlaska iz zemlje", naveo je Vesić.

Dodao je da je, s obzirom na to da imamo oko 50 odsto domaćih putnika, siguran da će to bitno smanjiti gužve i omogućiti našim putnima mnogo brži prolazak.

Ministar je rekao da je od koncesionara aerodroma dobio obećanje da će sledeće godine uvesti i automatsko čekiranje, te da će se na taj način dodatno ubrzavati procesi na beogradskom aerodromu.

Veća ulaganja u niški aerodrom

Govoreći o niškom aerodromu "Konstantin Veliki", ministar je podsetio da je na tom aerodromu završena nova zgrada terminala koja je moderna i može da primi mnogo više putnika.

Naveo je da je 2012. godine niški aerodrom imao 27.426 putnika i samo jednu liniju, za Podgoricu, a da je prošle godine imao 448.312 putnika, te da osim toga iz Niša imamo deset linija koje lete tokom čitave godine i tri sezonske, odnosno čarter linije.

"Da li je to dovoljno? Nije, i zato nastavljamo ulaganje u niški aerodrom. Sada će se rušiti stara zgrada i na njenom mjestu biće napravljena nova, radiće se poletno-sletna pista i novi kontrolni toranj, a biće i povećan broj mjesta za parkiranje aviona. Radiće se apsolutno sve kako bi niški aerodrom dobio kapacitete koji su neophodni", rekao je Vesić.

Naveo je da predstavnici "Aerodroma Srbije" pregovaraju već nekoliko nedjelja sa velikim "lowcost" kompanijama o tome da Niš postane baza za jednu od tih kompanija.

"Nadam se da ćemo u tome uspjeti jer bi to značilo da možemo da idemo do 700, 800 hiljada, možda i do milion putnika godišnje a kapacitet novog aerodroma je 1,5 miliona putnika", rekao je Vesić.

