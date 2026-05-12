Akcija "Vatrogasac": Tri osobe iz Prijedora uhapšene zbog trgovine oružjem, među njima i policajac

Pripadnici kriminalističke policije Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Republike Srpske uhapsili su tri lica iz Prijedora zbog trgovine oružjem.

U akciji kodnog naziva "Vatrogasac", usmjerenoj na sprečavanje ilegane trgovine oružjem, uhapšena su lica čiji su inicijali G.LJ, D.M. i M.G.

Pretresima stanova i vozila koje koriste osumnjičena lica pronađena je veća količina vatrenog oružja, eksplozivnih sredstava, raketnih bacača i municije, saopšteno je iz MUP-a Republike Srpske.

Ova lica će, nakon kriminalističke obrade, biti predati Republičkom javnom tužilaštvu uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu udruživanje radi vršenja krivičnih djela, a u vezi sa krivičnim djelom nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija.

Iz MUP-a navode da je tokom višemjesečne istrage Uprave kriminalističke policije, utvrđeno da lice G.LJ, inače policijski službenik, učestvuje u nelegalnoj prodaji zabranjenog vatrenog oružja sa licima D.M. i M.G.

Ovaj policiji službenik je suspendovan i protiv njega će biti sproveden disciplinski postupak.

U akciji "Vatrogasac" učestvovali su i pripadnici Žandarmerije i Policijske uprave Prijedor.

Iz MUP-a Srpske navode da ostaju posvećeni borbi protiv svih vidova kriminala, a posebno suprostavljanju i sankcionisanju nezakonitih aktivnosti pojedinaca koji zloupotrebljavaju na ovaj način policijska ovlašćenja.

Srna nezvanično saznaje da su uhapšeni šef Vatrogasnog društva u Oštroj Luci Dejan Mastikosa, policijski službenik Gojko Ljepoja i Milan Gnjatović.