Komemoracija u Donjoj Gradini protekla mirno: Prisustvovalo oko 14.000 građana

Komemorativni skup u Spomen-području Donja Gradina, povodom obilježavanja Dana sjećanja na žrtve genocida nad Srbima, Jevrejima i Romima u NDH (1941–1945), protekao je mirno i dostojanstveno, uz prisustvo oko 14.000 građana iz svih krajeva regiona.

Izvor: Srna

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske saopšteno je da nije bilo incidenata, te da je skup obezbijeđen planski i koordinisano.

Zahvalili su se građanima na primjerenom i dostojanstvenom ponašanju, kao i svim nadležnim službama na uspješnoj saradnji i profesionalnom angažovanju.

"Policijski službenici MUP-a Republike Srpske preduzeli su sve potrebne mjere kako bi osigurali bezbjednost učesnika i nesmetano odvijanje saobraćaja na prilaznim putevima prema Donjoj Gradini. Kako je navedeno, zahvaljujući dobroj organizaciji i angažovanju policije, saobraćaj se odvijao bez većih zastoja", naveli su u saopštenju.