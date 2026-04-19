Dan sjećanja na žrtve Jasenovca: Brojni građani iz svih dijelova Srpske pristižu u Donju Gradinu

Autor D.V. Izvor SRNA
Mnogobrojni građani iz svih dijelova Republike Srpske pristižu u Spomen-područje Donja Gradina kod Kozarske Dubice gdje se obilježava Dan sjećanja na žrtve ustaškog zločina genocida u koncentracionom logoru Jasenovac i njegovom najvećem stratištu - Donjoj Gradini u NDH.

Građani pristižu da se poklone jasenovačkim stradalnicima Izvor: Borislav Zdrinja/Srna

U Donju Gradinu dolaze i brojni učenici osnovnih i srednjih škola iz Republike Srpske.

Današnjem obilježavanju Dana sjećanja prisustvovaće najveći zvaničnici Republike Srpske i Srbije.

Mnogobrojne novinarske ekipe iz Republike Srpske, BiH, Srbije i inostranstva već su prisutne u Donjoj Gradini.

Izvor: Borislav Zdrnja/Srna

U okviru obilježavanja biće položeni vijenci na Grobnom polju Topole, a potom će biti služen parastos, nakon čega će uslijediti obraćanje zvaničnika.

Prema podacima Spomen-područja Donja Gradina, u zloglasnom logoru Jasenovac tokom Drugog svjetskog rata stradalo je 700.000 žrtava ustaškog zločina, među kojima 500.000 Srba, 40.000 Roma, 33.000 Jevreja, 127.000 antifašista. U Jasenovcu je ubijeno 20.000 djece.

Izvor: Srna

Vlada Republike Srpske proglasila je 19. april Danom žalosti u Srpskoj povodom obilježavanja Dana sjećanja na žrtve ustaškog zločina genocida u koncentracionom logoru Jasenovac i njegovom najvećem stratištu – Donjoj Gradini u NDH od 1941. do 1945. godine.

Dan sjećanja na žrtve genocida nad Srbima, Jevrejima i Romima u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj od 1941. do 1945. godine i 81 godinu od proboja logoraša iz koncentracionog logora Jasenovac zajednički obilježavaju vlade Republike Srpske i Srbije.

