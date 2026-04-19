Sjećanje na žrtve Jasenovca: Centralni pomen u Donjoj Gradini

U Kozarskoj Dubici i Donjoj Gradini danas će biti obilježen Dan sjećanja na žrtve ustaškog zločina genocida u koncentracionom logoru Jasenovac, uz prisustvo najviših zvaničnika Republike Srpske i Srbije.

Sveta arhijerejska liturgija biće služena u crkvi Svetih apostola Petra i Pavla u Kozarskoj Dubici. U Spomen-području u Donjoj Gradini dolazak posjetilaca i zvaničnika očekuje se u 10.00 časova, dok je polaganje vijenaca i cvijeća na grobno polje Topole planirano u 11.30 časova.

Parastos i pomen žrtvama genocida biće služen na grobnom polju Hrastovi u 12.00 časova, a u 12.45 planirano je obraćanje zvaničnika.

Svoje prisustvo najavili su predsjednici Republike Srpske i Srbije Siniša Karan i Aleksandar Vučić, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić, srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, predsjednik Vlade Savo Minić, lider SNSD-a Milorad Dodik, zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara Staša Košarac, ministri u Vladi Srpske i Vladi Srbije.

Lider SNSD-a Milorad Dodik najavio je juče da će u Donjoj Gradini biti i NJegova svetost patrijarh srpski Porfirije, kao i specijalni izaslanik presjednika SAD Donalda Trampa za borbu protiv antisemitizma Jehuda Kaplun.

Prema podacima Spomen-područja Donja Gradina, u zloglasnom logoru Jasenovac tokom Drugog svjetskog rata stradalo je 700.000 žrtava ustaškog zločina, među kojima 500.000 Srba, 40.000 Roma, 33.000 Jevreja, 127.000 antifašista. U Jasenovcu je ubijeno 20.000 djece.

Vlada Republike Srpske proglasila je 19. april Danom žalosti u Srpskoj povodom obilježavanja Dana sjećanja na žrtve ustaškog zločina genocida u koncentracionom logoru Jasenovac i njegovom najvećem stratištu – Donjoj Gradini u NDH od 1941. do 1945. godine.