U Kozarskoj Dubici i Donjoj Gradini za vikend obilježavanje Dana sjećanja na jasenovačke žrtve

Izvor: Borislav Zdrinja

U Kozarskoj Dubici i Donjoj Gradini za vikend će biti obilježen Dan sjećanja na žrtve ustaškog zločina genocida u koncentracionom logoru Jasenovac, uz prisustvo velikog broja zvanica.

Prema protokolu obilježavanja, memorijalna akademija biće održana u subotu, 18. aprila, u Domu kulture u Kozarskoj Dubici u 20.00 časova, najavljeno je iz Ministarstva.

Sveta arhijerejska liturgija biće služena u crkvi Svetih apostola Petra i Pavla u Kozarskoj Dubici u nedelju, 19. aprila, od 8.30 časova.

U Spomen-području u Donjoj Gradini dolazak posjetilaca i zvaničnika očekuje se u u 10.00 časova, dok je polaganje vijenaca i cvijeća na grobno polje Topole planirano u 11.30 časova.

Parastos i pomen žrtvama genocida biće služen na grobnom polju Hrastovi u 12.00 časova, a u 12.45 planirano je obraćanje zvaničnika.

Prema podacima Spomen-područja Donja Gradina, u zloglasnom logoru Jasenovac tokom Drugog svjetskog rata stradalo je 700.000 žrtava ustaškog zločina, među kojima 500.000 Srba, 40.000 Roma, 33.000 Jevreja, 127.000 antifašista. U Jasenovcu je ubijeno 20.000 djece.

Vlada Republike Srpske proglasila je 19. april Danom žalosti u Srpskoj povodom obilježavanja Dana sjećanja na žrtve ustaškog zločina genocida u koncentracionom logoru Jasenovac i njegovom najvećem stratištu – Donjoj Gradini u NDH od 1941. do 1945. godine.