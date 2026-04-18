Posebne mjere MUP-a RS povodom obilježavanja u Donjoj Gradini

Ministarstvo unutrašnjih poslova RS pojačaće mjere bezbjednosti povodom obilježavanja Dana sjećanja na žrtve genocida nad Srbima, Jevrejima i Romima u NDH, koji će sutra biti održan u Donjoj Gradini, radi očuvanja javnog reda i mira i bezbjednosti učesnika komemoracije.

Planirano je angažovanje većeg broja policijskih službenika koji će obezbjeđivati lokacije, regulisati saobraćaj, kontrolisati pristup, kao i obavljati druge preventivne aktivnosti, saopšteno je iz MUP-a Srpske.

Ministar unutrašnjih poslova izdao je naredbu o zabrani saobraćaja za sva motorna vozila, osim vozila koja će vršiti organizovani prevoz građana – posjetilaca Dana sjećanja, sutra od 6.00 do 18.00 časova na dionici magistralnog puta Drkasenić–Granični prelaz Donja Gradina.

U istom vremenskom periodu zabranjen je saobraćaj za teretna motorna vozila čija ukupna masa prelazi 3,5 tone na dionicama magistralnih puteva Kozarska Dubica–Kostajnica, Kozarska Dubica–Draksenić, Draksenić–Gradiška, Kozarska Dubica-Prijedor.

Danas od ponoći do sutra u 19.00 časova na snazi je naredba o zabrani prevoza eksplozivnih materija, naoružanja i vojne opreme u drumskom saobraćaju, osim za prevoz protivgradnih raketa za potrebe "Protivgradne preventive Republike Srpske".

Zabrana se odnosi na dionice Novi Grad dva–Kostajnica, Kostajnica–Kozarska Dubica jedan, Kozarska Dubica jedan–Kozarska Dubica dva, Kozarska Dubica dva–Draksenić, Draksenić–Granični prelaz Gradina, Draksenić–Vrbaška jedan, Vrbaška jedan–Vrbaška dva, Vrbaška dva–Čatrnja, Čatrnja–Gradiška, Kozarska Dubica jedan-Prijedor jedan.

Ministarstvo u sjedištu, policijske uprave i policijske stanice, za navedeni dan neće izdavati odobrenja za prevoz eksplozivnih materija.

U saopštenju se takođe apeluje na građane koji će prisustvovati obilježavanju da poštuju uputstva policijskih službenika i redarskih službi, da na vrijeme planiraju svoj dolazak, te da izbjegavaju nošenje predmeta koji mogu ugroziti bezbjednost drugih lica.

MUP podsjeća prevoznike da autobusi kojim se organizuje dolazak građana moraju u nedjelju do 10.00 časova biti u Donjoj Gradini, a ostali građani koji dolaze svojim vozila do 10.45 časova.

Upotreba dronova je zabranjena na širem području Spomen područja Donja Gradina, osim onima koji su dobili dozvolu Ministarstva.