Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana.

Dan žalosti u Srpskoj povodom sjećanja na stradale u Jasenovcu i Donjoj Gradini 1

Autor Nikolina Damjanić Izvor SRNA
U Republici Srpskoj sutra je Dan žalosti povodom sjećanja na žrtve ustaškog zločina genocida u koncentracionom logoru Jasenovac i njegovom najvećem stratištu Donjoj Gradini u NDH od 1941. do 1945. godine.

Dan žalosti u RS za žrtve ustaškog genocida Izvor: Javna ustanova Spomen-područje Donja Gradina

Odluku o tome donijela je ranije Vlada Republike Srpske na telefonskoj sjednici.

Ove godine navršava se 81 godina od proboja posljednje grupe jasenovačkih logoraša i zatvaranja zloglasnog Koncentracionog logora Jasenovac.

Proboj posljednje grupe logoraša izvršen je 22. aprila 1945. godine s ciljem da se cijelom svijetu ispriča strašna istina o zvjerstvima koja su vršena nad zatočenicima u sistemu koncentracionog logora Jasenovac i njegovom najvećem stratištu Donjoj Gradini.

Koncentracioni logor Jasenovac osnovan je avgusta 1941. godine i činilo ga je pet logora.

Selo Donja Gradina priključeno je sistemu logora. Skelom preko rijeke Save ustaše su prevozile logoraše na likvidaciju u Donju Gradinu.

O tome danas svjedoče masovne grobnice u Donjoj Gradini - 105 grobnih polja.

Prema podacima Spomen-područja Donja Gradina, u zloglasnom logoru Jasenovac tokom Drugog svjetskog rata stradalo je 700.000 žrtava ustaškog zločina, među kojima 500.000 Srba, 40.000 Roma, 33.000 Jevreja, 127.000 antifašista. U Jasenovcu je stradalo 20.000 djece.

Slobodan Stojanović

Сви срби имају обавезу да обиђу ово стратиште Срба.

