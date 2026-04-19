Kultura sjećanja kao obaveza: U Donjoj Gradini odata počast žrtvama NDH

U Spomen-području Donja Gradina kod Kozarske Dubice danas je u prisustvu najviših zvaničnika Republike Srpske i Srbije obilježen Dan sjećanja na žrtve ustaškog zločina genocida u koncentracionom logoru Jasenovac i njegovom najvećem stratištu - Donjoj Gradini u NDH.

Sjećanje na Jasenovac i Donju Gradinu i sva stradanja srpskog naroda moraju da ostanu dio kulture sjećanja Srba, poruka je današnjeg komemorativnog skupa povodom Dana sjećanja na žrtve ustaškog zločina genocida u koncentracionom logoru Jasenovac.

Naglašeno je da ta kultura sjećanja nije u smislu da se poziva na osvatu nego da se spriječi stradanje ljudi bez obzira ko oni bili.

Podsjetimo, na platou pored grobnog polja Topole u Spomen-području Donja Gradina kod Kozarske Dubice služen je parastos i pomen za pola miliona Srba, 40.000 Roma i 33.000 Jevreja ubijenih u jasenovačkom sistemu koncentracionih logora u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj. Parastos je služio Njegova svetost patrijarh srpski Porfirije uz sasluženje više episkopa i sveštenika Srpske pravslavne crkve (SPC).

Molitvenom dijelu današnjeg komemorativnog skupa u Donjoj Gradini prisustvovali su najviši zvaničnici Republike Srpske i Srbije. Parastosu i pomenu prisustvovali su predsjednik Republike Srpske Siniša Karan, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, predsjednik Narodne skupštine Srpske Nenad Stevandić, predsjednik Vlade Savo Minić, lider SNSD-a Milorad Dodik, zamjenik predsjedsavajuće Savjeta ministara Staša Košarac, ministri u vladama Srpske i Srbije.

Molitvenom dijelu komemorativnog skupa prisustvovao je i specijalni izaslanik presjednika SAD Donalda Trampa za borbu protiv antisemitizma Jehuda Kaplun, kao i ambasador Rusije u BiH Igor Kalabuhov.

Prethodno su na grobnom polju "Topole" položeni vijenci i cvijeće. Cvijeće i vijence su položili i predstavnici Udruženja bivših logoraša iz Drugog svjetskog rata, delegacija romske zajednice, kao i predstavnici diplomatskog kora.

Porfirije: Ovdje su riječi suvišne

NJegova svetost patrijarh srpski Porfirije poručio je danas da nema uzvišenijeg ni moćnijeg mjesta sa kojeg se živonosni pozdrava - Hristos vaskrse može dalje čuti nego sa mjesta raspeća nevinog Gospoda Isusa Hrista kod Jerusalima ili u Donjoj Gradini na mjestu najstrašnije golgote srpskog naroda.

Patrijarh je obraćajući se okupljenima u Donjoj Gradini na obilježavanju Dana sjećanja na žrtve ustaškog zločina genocida u koncentracionom logoru Jasenovac, istakao da je Donja Gradina natopljena ljudskim suzama i krvlju, ali i osveštana molitvom.

"Ovde reči nisu dovoljne ili bolje reći da su sasvim suvišne, ovde je pre svega potrebna tišina srca, tišina u kojoj osluškujemo i čujemo glas onih koji su svojim stradanjem osvedočili veru, ljubav i dostojanstvo ljuskog lika", naveo je patrijarh.

"Svakog mjeseca sastanci o izgradnji memorijalnog centra"

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas u Donjoj Gradini da revizija istorije ne postoji samo u Hrvatskoj, nego postoje pokušaji revizije istorije u dobrom dijelu svijeta i da se tome trebaju suprotstaviti slobodarski narodi.

Vučić, koji u Donjoj Gradini prisustvuje obilježavanju Dana sjećanja na žrtve ustaškog zločina genocida u NDH, rekao je novinarima da ljudi najčešće misle da ćutanjem ili sakrivanjem istine mogu da promijene to što se dogodilo.

"Zato je obaveza svih slobodarskih naroda, svih koji su pretpeli strašne tragedije da se tome suprotstave i da se bore za istinu. Mi ćemo nastaviti to da radimo", poručio je Vučić.

On je rekao da će predstvnici Srbije i Republike Srpske svakog mjeseca da imaju sastanke da bi u Donjoj Gradini napravili memorijalni centar, pošto mnogima od njih ne dozvoljavaju da posjete Jasenovački cvijet u Hrvataskoj, što je, kako je naveo, sramota samo po sebi.

Vučić je izrazio zabrinutost zbog antisemitizma, koji se rađa u dobrom dijelu Evrope.

"Prosto kao da je neko ponovo pustio duh iz boce. I svi zajedno moramo tome da se suprotstavimo", dodao je Vučić.

Karan: Vječna opomena čovječanstvu

Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan istakao je da Donja Gradina nije obično stratište, već posvećena srpska zemlja pokropljena krvlju mučenika.

"Logor smrti Jasenovac i Donja Gradina kao njegovo najveće stratište su vječna opomena čovječanstvu, dokaz do koje mjere zlo može da ide kada postane ideologija, a ideologija postane državna politika", istakao je Karan u obraćanju na obilježavanju Dana sjećanja na žrtve ustaškog zločina genocida u koncentracionom logoru Jasenovac i njegovom najvećem stratištu - Donjoj Gradini u NDH.

Predsjednik Srpske je naglasio da ovdje nema prostora za nedorečenost, već se mora govoriti iskreno, odgovorno i istinom i činjenicama potkrijepljeno - nad srpskim narodom u NDH izvršen je genocid.

On je ukazao da to nije pitanje tumačenja, već istorijska činjenica potvrđena brojnim dokazima, svjedočenjima preživjelih i naučnim istraživanjima.

"Međutim, ako istinu ne ponavljamo dovoljno često, a drugi je istovremeno iskrivljuju, naći ćemo se u opasnosti da istinu izgubimo. Upravo zato je Narodna skupština Republike Srpske 2015. godine usvojila 'Deklaraciju o genocidu Nezavisne Države Hrvatske nad Srbima, Jevrejima i Romima tokom Drugog svjetskog rata', kojom je jasno utvrđeno da je riječ o sistemskom, državno organizovanom zločinu sa namjerom potpunog uništenja naroda, prije svega srpskog", naglasio je Karan.

Dodik: Nećemo zaboraviti, a ja neću ni oprostiti

Bol koja je prosuta u ustaškom logoru Jasenovac i njegovom najvećem stratištu Donjoj Gradini živjeće vijekovima i govoriće o vapajima pobijenih Srba, Jevreja i Roma, rekao je lider SNSD-a Milorad Dodik. "Nećemo zaboraviti, a ja neću ni oprostiti, svako ko mi miriše na ustašu moj je krvni i životni neprijatelj", istakao je Dodik u obraćanju u Donjoj Gradini.

On je naveo da najviše govori tišina ovog mjesta gdje su ubijani jer su bili Srbi, Jevreji, Romi, te napomenuo kako su ustaše jedine imale dječiji logor, da su ubijali i pokrštavali djecu, izgladnjavali.

Podsjetio je da su ustaše bile monstruozne, da su smišljali surove načine ubijanja, a da je njihov pokrovitelj bila Hitlerova Njemačka koja je i bila inspiracija za NDH.

Specijalni izaslanik za nadzor i borbu protiv antisemitizma u američkom Stejt departmentu Jehuda Kaplun rekao je da su to vapaji koje ne možemo utišati i ne možemo ignosrisati.

On je istakao da je Donja Gradina sveta zemlja, mjesto neizrecivog užasa i bolan podsjetnik na ono što se događa kada se zlo ne kontroliše, te istakao da je neophodno sjećati se vapaja onih čijom krvlju je natopljena zemlja Donje Gradine i Jasenovca.

Predsjednik Izraela Isak Hercog poručio je danas da je Donja Gradina podsjetnik na zlo koje je činjeno u ime mržnje, ali i simbol neophodnosti borbe protiv svih oblika bezrazložne mržnje i režima koji je otvreno podstiču.

On je naveo da je jedini zločin hiljada i hiljada ubijenih Srba, Jevreja i Roma u sistemima jasenovačkih logora u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj /NDH/ bio to što su se usudili da postoje.

Na kraju je istaknuto da sjećanje na žrtve genocida treba da bude obaveza, put ka budućnosti koja će poštovati svaki ljudski život.

Dan sjećanja na žrtve genocida nad Srbima, Jevrejima i Romima u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj od 1941. do 1945. godine i 81 godinu od proboja logoraša iz koncentracionog logora Jasenovac zajednički obilježavaju vlade Republike Srpske i Srbije.

Sistem logora smrti NDH obuhvatao je oko 80 logora, a Donja Gradina kao najveće stratište u sistemu koncentracionih logora Jasenovac formirana je avgusta 1941. godine.

Posljednji preživjeli zatočenici ustaškog koncentracionog logora Jasenovac počeli su proboj 22. aprila 1945. godine da bi se spasili iz te fabrike smrti, najveće na jugoistoku Evrope.

Prema podacima Spomen-područja Donja Gradina, u zloglasnom logoru Jasenovac tokom Drugog svjetskog rata stradalo je 700.000 žrtava ustaškog zločina, među kojima 500.000 Srba, 40.000 Roma, 33.000 Jevreja, 127.000 antifašista. U Jasenovcu je stradalo 20.000 djece.