Priznao krivicu za planiranje napada na koncert Tejlor Svift u Beču

Muškarac optužen za planiranje napada na koncert Taylor Swift u Beču priznao je krivicu na početku suđenja. Zbog osujećene zavjere otkazana su tri nastupa 2024. godine.

Muškarac optužen da se zakleo na vjernost "Islamskoj državi" i da je planirao napad na koncert američke pjevačice Tejlor Svift u Beču prije gotovo dvije godine priznao je krivicu na početku suđenja, izjavila je danas njegov advokat Ana Mair.

"Naravno, on duboko žali zbog svega", rekla je Mairova ispred suda.

Mairova je dodala da njen klijent "kaže da je to bila najveća greška u njegovom životu".

Zavjera je osujećena, ali su austrijske vlasti ipak otkazale tri nastupa Sviftove u avgustu 2024. godine.

Njeni obožavaoci, koji su doputovali u Austriju iz cijelog svijeta da bi prisustvovali nastupu u okviru rekordne turneje "Eras", bili su razočarani, ali su se družili u Beču, razmjenjivali simbole prijateljstva i pjevali pjesme.

Optuženi, austrijski državljanin poznat samo kao Beran A, star 21 godinu, suočio se sa optužbama koje uključuju teroristička djela i članstvo u terorističkoj organizaciji.

On bi mogao da bude osuđen na 20 godina zatvora, a u pritvoru je od avgusta 2024. godine, prenio je AP.

Zavjera u Beču upoređena je sa napadom bombaša samoubice 2017. godine na koncertu Arijane Grande u Mančesteru, u kojem je poginulo 22 ljudi.