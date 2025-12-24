logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Tejlor Svift je trudna? Jedna rečenica napravila haos u javnosti, evo šta se dešava sa poznatim parom

Tejlor Svift je trudna? Jedna rečenica napravila haos u javnosti, evo šta se dešava sa poznatim parom

Autor N.D. Izvor mondo.rs
0

Travis Kelsi i Tejlor Svift nekoliko godina su u skladnoj vezi, a par se nedavno i vjerio.

Da li je tejlor svift trudna Izvor: Instagram/killatrav

Bill Simons izazvao je burne reakcije javnosti izjavom da je Tejlor Svift trudna, uz otvoren apel Travisu Kelsiju da privede kraju svoju NFL karijeru, što je dodatno podgrijalo spekulacije o vjenčanju i njegovom mogućem povlačenju iz američkog fudbala.

Sportski analitičar Bil Simons našao se u centru pažnje nakon što je u svojoj emisiji iznio tvrdnju da je popularna pjevačica Tejlor Svift u drugom stanju, a istovremeno emotivno pozvao Travisa Kelsija da završi igračku karijeru u ekipi Kansas City Chiefsa pre kraja sezone, prenosi Daily Mail.

Pogledajte fotografije Tejlor i Travisa:

Nije poznato da li je Simons samo nespretno formulisao svoje misli, nagađao o budućnosti poznatog para ili raspolaže informacijama koje još nisu dostupne javnosti. Ipak, tvrdnju je izneo vrlo direktno i do sada je nije dodatno pojasnio niti demantovao.

"Bio je to trenutak kada ti je jednostavno žao Kelsija. Čovjek je budući član Kuće slavnih, ženi se s Tejlor Svift, s njom dobija dijete, vjerovatno svuda leti privatno i ima osiguranje gdje god ide", izjavio je.

Podsjetimo, Tejlor Svift i Travis Kelsi vjerili su se u avgustu ove godine, a prema navodima medija, planiraju vjenčanje narednog ljeta na Rod Ajlendu. Iako je sezona za Chiefse razočaravajuća i bez realnih izgleda za plej-of, Kelsi je ipak nastupio u nedeljnoj utakmici u Nešvilu.

Sviftova se nije pojavila na toj gostujućoj utakmici, što nije neuobičajeno, jer retko putuje na sva Kelsijeva gostovanja. Sljedeći meč Chiefsi igraju na Božić, a pojedini već spekulišu da bi to mogao biti Kelsijev poslednji nastup pred domaćom publikom ukoliko odluči da po završetku sezone okonča karijeru.

Pored sportskih tema, dodatnu pažnju izazvale su i informacije o organizaciji njihovog vjenčanja. Početkom decembra pojavili su se navodi da bi ceremonija mogla biti održana 13. juna.

Izvor: Nova/ MONDO

Možda će vas zanimati

Tagovi

Tejlor Svift trudnoća

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA