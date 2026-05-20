Amerika podigla optužnicu protiv Raula Kastra: Tramp prijeti da je Kuba sljedeća

Amerika je podigla optužnicu protiv Raula Kastra, što drastično pojačava pritisak na Havanu. Tramp prijeti da je Kuba "sljedeća", dok kubanski vrh upozorava da bi vojni napad izazvao krvoproliće.

Podignuta je optužnica protiv bivšeg kubanskog predsjednika Raula Kastra u Sjedinjenim Državama, izjavio je u srijedu za agenciju Rojters visoki zvaničnik administracije predsjednika Donalda Trampa, što predstavlja eskalaciju pritiska Vašingtona na komunističku vlast ovog karipskog ostrva.

Kubansko ministarstvo spoljnih poslova još uvijek nije odgovorilo na zahtjev za komentar.

Do podizanja optužnice došlo je u trenutku kada američki predsjednik ulaže napore u promjenu režima na Kubi. Na ovom ostrvu su komunisti 1959. godine došli na vlast revolucijom, koju je predvodio Kastrov brat Fidel.

"Amerika neće tolerisati odmetničku državu koja je dom stranim vojnim, obavještajnim i terorističkim operacijama neprijateljskog karaktera na samo 145 kilometara od američke teritorije", poručio je Tramp u izjavi ranije u srijedu.

Kubanski predsjednik Migel Dijaz-Kanel izjavio je u ponedjeljak da ovo ostrvo ne predstavlja prijetnju.

Optužbe iz 1996. godine

Očekuje se da će se optužbe protiv 94-godišnjeg Kastra temeljiti na incidentu iz 1996. godine u kojem su kubanski avioni oborili letjelice kojima je upravljala kubanska grupa u egzilu, rekao je prošle nedjelje zvaničnik američkog ministarstva pravde za Rojters pod uslovom anonimnosti.

Ova grupa je tragala za ljudima koji su u čamcima hteli da pobjegnu iz ostrvske države. Dva aviona oborio je kubanski borbeni avion, pri čemu su poginule četiri osobe. SAD su de facto ostrvu nametnule blokadu preteći sankcijama zemljama koje ga snabdijevaju gorivom, zbog čega se Kuba suočava sa stalnim restrikcijama struje i trpi najtežu krizu u posljednjih nekoliko decenija.

U video-poruci upućenoj kubanskom narodu u sredu ujutru, američki državni sekretar Marko Rubio, čiji su roditelji bili kubanski imigranti u Sjedinjenim Državama, ponudio je stvaranje novih odnosa između dvije zemlje. Rekao je da SAD mogu da obezbede 100 miliona dolara pomoći, a za nestašicu električne energije, hrane i goriva okrivio je kubanske lidere. Govoreći na španskom jeziku, Rubio je poručio da hranu i lijekove mora da distribuira Katolička crkva ili druge pouzdane humanitarne organizacije.

Kao odgovor na to, kubanski ministar spoljnih poslova Bruno Rodrigez nazvao je Rubija "portparolom korumpiranih i osvetoljubivih interesa", ali nije isključio mogućnost prihvatanja pomoći.

"Stalno govori o paketu pomoći od 100 miliona dolara, koji Kuba nije odbacila, ali čiji je cinizam očigledan svima s obzirom na razorni efekat ekonomske blokade i energetskog pritiska", napisao je Rodrigez u objavi na Iksu (X).

"Kuba je sljedeća"

Rođen 1931. godine, Raul Kastro bio je ključna figura, uz svog starijeg brata, u gerilskom ratu kojim je svrgnut diktator Fulhensio Batista, koga su podržavale SAD. Takođe, pomogao je u slamanju invazije u Zalivu svinja koju su Sjedinjene Države organizovale 1961. godine.

Služio je kao kubanski ministar odbrane prije nego što je preuzeo funkciju predsednika 2008. godine, nakon što se njegov brat razbolio. Fidel Kastro je preminuo 2016. godine. Raul Kastro je sišao sa predsjedničke funkcije 2018. godine, ali je i dalje moćna figura u kubanskoj politici.

Krivični postupak usmjeren protiv protivnika SAD-a kao što je Kastro podsjeća na raniju optužnicu za trgovinu drogom protiv bivšeg venecuelanskog predsednika Nikolasa Madura, saveznika Havane, koga su SAD privele i zatvorile, objašnjava Rojters.

Trampova administracija je navela tu optužnicu kao opravdanje za akciju američke vojske u Karakasu 3. januara, u kojoj je Maduro zarobljen i doveden u Njujork kako bi se suočio sa optužbama. On se tom prilikom izjasnio da nije kriv.

Tramp insistira na tome da je kubanska komunistička vlada korumpirana, a u martu je zaprijetio da je Kuba "sljedeća" nakon Venecuele.

Sa druge strane, Dijaz-Kanel je u ponedjeljak upozorio da bi bilo kakva američka vojna akcija protiv Kube dovela do "krvoprolića".