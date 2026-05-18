"SAD su agresor, iskoristićemo pravo na samoodbranu": Kubanci oštro reagovali na mogućnost američkog napada

Kuba je poručila da će iskoristiti pravo na samoodbranu u slučaju napada SAD. Ova reakcija stiže nakon tvrdnji da Havana sprema više od 300 dronova za vojne udare na Gvantanamo i Floridu.

Kuba namjerava da iskoristi svoje pravo na samoodbranu u slučaju američkog napada, saopštilo je kubansko ministarstvo spoljnih poslova u nedjelju, a prenosi njemačka novinska agencija dpa.

Kubanski zvaničnik: SAD su agresor

"Antikubanska kampanja usmjerena na opravdavanje, bez ikakvog razloga, vojnog napada na Kubu pojačava se iz sata u sat, uz sve neuvjerljivije optužbe", napisao je zamjenik ministra spoljnih poslova Karlos Fernandez de Kosio na platformi Iks (X).

"SAD su agresor. Kuba je zemlja pod napadom, koja djeluje u skladu sa načelom samoodbrane."

Kubanska ambasada u Vašingtonu i ministarstvo spoljnih poslova u Havani takođe su potvrdili kubansko pravo na samoodbranu na platformi Iks. Ambasada je istakla da se kroz izgovore i laži "logična priprema" za mogući napad prikazuje kao nešto izuzetno.

Aksios: Više od 300 dronova za napade na američke mete

Ovo saopštenje uslijedilo je nakon izvještaja objavljenog u nedelju na američkom novinskom portalu Aksios (Axios) o navodnim pripremama te ostrvske socijalističke nacije da upotrebi dronove protiv američkih meta u slučaju nužde.

Aksios izvještava, pozivajući se na obavještajne izvore, da je Kuba nabavila više od 300 vojnih dronova i da je nedavno počela da razmatra planove za njihovu upotrebu u napadima na američku bazu u zalivu Gvantanamo na Kubi, na američke vojne brodove i eventualno na Ki Vest u američkoj saveznoj državi Floridi, koji se nalazi na samo oko 170 kilometara od Havane.

Aksios se pozvao na visokog američkog zvaničnika koji je rekao da bi obavještajni podaci mogli da posluže kao potencijalni "izgovor za američku vojnu akciju". Zvaničnik je takođe istakao navodno prisustvo iranskih vojnih savetnika u Havani kao dodatni faktor.