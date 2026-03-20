Tankeri sa ruskom naftom jure ka Kubi uprkos sankcijama: Energetski rat oko Kube ulazi u novu fazu

Dva tankera sa ruskom i hongkonškom zastavom, natovarena sa više od 900.000 barela nafte i dizela, kreću se ka Kubi uprkos američkim sankcijama.

Dva tankera koji plove pod ruskom i zastavom Hongkonga, "Anatolij Kolodkin" i "Si hors", kreću se ka Kubi noseći više od 900.000 barela nafte i dizela, dok se ostrvo suočava sa nestancima struje usljed američke ekonomske blokade, a američki predsjednik Donald Tramp prijeti da će preuzeti kontrolu nad zemljom.

Tanker "Anatolij Kolodkin" ukrcao je 730.000 barela sirove nafte u ruskoj luci Primorsk 8. marta i očekuje se da stigne u naftni terminal "Matanzas" na severu Kube oko 23. marta, piše Gardijan. Nalazi se na listi brodova pod sankcijama Sjedinjenih Američkih Država, Evropske unije i Ujedinjenog Kraljevstva.

Tanker "Si Hors", koji plovi pod zastavom Hongkonga i prevozi oko 200.000 barela dizel goriva, preuzeo je teret tokom pretovara kod obala Kipra i očekuje se da stigne u Havanu do kraja mjeseca.

Slanje ovih tankera u Kubu dolazi u trenutku dok Havana trpi posljedice dugotrajne američke ekonomske blokade i nije uvozila naftu od 9. januara, kada je Meksiko isporučio poslednju pošiljku, jer je pod pritiskom administracije američkog predsjednika Donalda Trampa obustavio isporuke nafte.

Portparoli Trampove administracije prethodno su najavili da će obustaviti isporuke nafte i dizela u Kubu i uvesti sankcije svakoj zemlji koja prodaje energente ostrvu.

Tanker "Anatolij Kolodkin" je poslednji put registrovan kod obala Danske pre više od 44 sata, dok se "Si Hors" trenutno nalazi u sjeverozapadnom delu Kariba, oko 1.500 kilometara od kubanske obale. Ova dva tankera predstavljaju značajan izazov za američku sankcionu politiku.

Tramp je u ponedjeljak izjavio da očekuje kako će imati "čast da preuzme Kubu", tvrdeći da može da uradi "šta god poželi" u okviru američkih pregovora sa Havanom o budućnosti te zemlje.

Sjedinjene Američke Države nastoje da pojačaju pritisak na Kubu, svog dugogodišnjeg protivnika, još od hapšenja venecuelanskog predsednika Nikolasa Madura u januaru.

