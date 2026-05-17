Vašington i Peking dogovorili smanjenje carina

Kina i SAD postigle su preliminarni dogovor o smanjenju dijela carina i formiranju Savjeta za trgovinu i Savjeta za investicije kao dva nova trgovinska tijela, saopštilo je kinesko Ministarstvo trgovine.

"Principijelno su se dogovorile da usklađeno snize carine na proizvode od zajedničkog interesa", navedeno je u saopštenju.

Dogovoreni su i sporazumi u oblasti poljoprivrede i avio-industrije.

Kinesko Ministarstvo je dodalo da su se dvije strane dogovorile i o unapređenju dvosmjerne trgovine poljoprivrednim proizvodima, kao i o rješavanju ili znatnom napretku u uklanjanju necarinskih barijera i problema pristupa tržištu za pojedine poljoprivredne artikle.

U oblasti avio-industrije Peking i Vašington postigli su dogovore koji se odnose na kinesku kupovinu američkih aviona i garancije SAD za isporuku avionskih motora i pratećih dijelova Kini.

Dva savjeta baviće se pregovorima o recipročnom smanjenju carina na pojedine proizvode, kao i širim smanjenjem carina na određene grupe robe, uključujući poljoprivredne proizvode.

Predsjednik Tramp bio je u zvaničnoj posjeti Pekingu 14. i 15. maja, gdje se sastao sa kineskim predsjednikom Si Đinpingom.

Dvojica lidera ocijenila su da su odnosi SAD i Kine među najvažnijim na svijetu, te ocijenili da dvije zemlje treba da sarađuju, a ne da ulaze u sukobe.

(Srna)