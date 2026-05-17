Godišnjica katastrofalnih poplava: Maj koji niko ne zaboravlja

Prije 12 godina Vlada Republike Srpske proglasila je vanrednu situaciju zbog katastrofalnih poplava koje su pogodile Srpsku.

Poplave su zahvatile gradove oko rijeka Bosne, Drine i Save.

Najviše su stradali Doboj, Šamac, Bijeljina, Lopare, Čelinac, Banjaluka, Srbac, Pelagićevo, Brčko, Modriča i Šekovići.

Poplavama su bila pogođena i neka područja u Federaciji BiH, Maglaj je bio potopljen.

Svjetska banka je procijenila da je pričinjena šteta od 1,1 milijarde evra.

U Republici Srpskoj život je izgubilo 17 ljudi.