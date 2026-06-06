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Ukrajina kontroliše dio Krima?! Presječene ruske rute snabdijevanja

Ukrajina kontroliše dio Krima?! Presječene ruske rute snabdijevanja

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
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3. puk specijalnih jedinica ukrajinske vojske uspostavio djelimičnu vazdušnu kontrolu nad dijelom Krima.

Ukrajinci navodno imaju vazdušnu kontrolu nad dijelom Krima Izvor: Ukraine's 3rd Special Operations Forces Regiment

Pripadnici 3. puka specijalnih jedinica ukrajiske vojske uspostavili su navodno vazdušnu kontrolu nad dijelom ruske kopnene rute snabdijevanja poluostrva Krim koje je Rusija "anektirala" 2014. godine, piše "Kijev Independent". Operateri dronova 3. puka sada navodno mogu da gađaju rusku opremu i logistiku duž rute Melitopolj - Čongar na jugu Ukrajina koja vodi ka poluostrvu Krim.

Kako je saopštila ova jedinica, ruskoj vojsci je sada otežano snabdijevanje goriva prema Krimu. Na poluostrvu su u posljednjih nekoliko nedjelja zabilježene veće nestašice goriva koje su posljedica kombinacije ukrajinskih napada na snabdjevačke pravce i naftnu infrastrukturu.

"Ovo je tek početak. Slijedi još", naveli su iz 3. puka specijalnih jedinica.

Ukrajinska vojska je sada u značajnoj mjeri proširila svoje sposobnosti za udare srednjeg dometa i redovno gađaju ruske vojne ciljeve na udaljenosti između 20 i 300 kilometara iza prve linije fronta. Napadi su u poslednje vreme bili fokusirani na ruske pošiljke goriva zbog čega su i nastale nestašice.

U aprilu je takođe oštećena i željeznička infrastruktura koja vodi ka Krimu. Sada je na udaru i drumski saobraćaj zbog djelimične kontrole vazdušnog prostora.

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Tagovi

Ukrajina Krim Rusija

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