Dan rijeke Une: Simbol čiste prirode i borbe za njeno očuvanje (FOTO)

Rijeka Una vijekovima oblikuje život ljudi uz svoje obale, povezujući gradove, kulture i prirodna bogatstva od izvora u Lici do ušća u Savu kod Jasenovca.

Sa svojih 212,5 kilometara toka, Una nije samo jedna od najljepših rijeka, već i važan prirodni resurs koji omogućava razvoj turizma, poljoprivrede, sporta i zdravog života.

Izvire u blizini Donje Suvaje i Donjeg Lapca, ispod padina Plješevice i Stražbenice u Hrvatskoj, na nadmorskoj visini od oko 450 metara. Njen izvor, okružen vapnenačkim stijenama i zelenkasto-modrom vodom, smatra se jednim od najljepših kraških izvora u ovom dijelu Evrope.

Na svom putu Una protiče kroz Martin Brod, Kulen Vakuf, Bihać, Bosansku Krupu, Bosansku Otoku, Novi Grad, Kostajnicu i Kozarsku Dubicu, prije nego što se ulije u Savu. Duž cijelog toka predstavlja oslonac lokalnim zajednicama, ali i dom bogatom biljnom i životinjskom svijetu.

U njenim vodama živi 28 vrsta riba, među kojima su i primjerci teški do 30 kilograma, dok uz obale raste gotovo 200 vrsta ljekovitog bilja. Posebnu pažnju privlači unska zvončica, rijetka biljka koja je ime dobila upravo po ovoj rijeci.

Izuzetna čistoća Une potvrđena je i međunarodnim priznanjem „Bijela zastava“, koje joj je 11. septembra 2013. godine dodijelila organizacija Global Underwater Awareness Association, poznata po zaštiti okeana, rijeka i jezera širom svijeta.

Povodom Dana rijeke Une, iz Udruženja Grin tim Novi Grad upozorili su da zaštita prirode ne može biti odgovornost samo institucija i organizacija, već svih građana.

Sekretar udruženja Mladen Trninić rekao je da je Una mnogo više od prirodnog bogatstva, jer predstavlja dio identiteta ljudi ovog kraja i prostor uz koji generacije odrastaju, rade i planiraju budućnost, te istakao da se sve više priča o zaštiti Une i njenog sliva, ali se istovremeno svjedoči brojnim pritiscima na ovaj prostor.

Ukazao je na planove da se u blizini ove rijeke na Trgovskoj gori skladišti radioaktivni i drugi opasni otpad, zatim zagađenja i nekontrolisanu eksploataciju prirodnih resursa.

"Sve su to stvari koje nas podsjećaju da priroda nije neiscrpan resurs i da ono što danas izgubimo možda više nikada nećemo moći da vratimo", pojasnio je Trninić.

Pojasnio je da je Una dio života ljudi ovog kraja, ali i nešto što će nastaviti da oblikuje budućnost tog područja.

"Uz nju odrastamo, radimo, gradimo porodice i planiramo budućnost. Zato je važno da danas, osim što iznova i iznova pominjemo njenu ljepotu, govorimo i o odgovornosti koju prema njoj imamo", rekao je Trninić.

Istakao je da je Una koja povezuje ljude i gradove s obje strane granice, hrani taj kraj, daje mogućnost razvoja turizma, poljoprivrede, sporta i zdravog života.

Zbog toga svaka ozbiljna prijetnja ovom području izaziva opravdanu zabrinutost građana koji tu žive i koji žele da njihova djeca odrastaju uz čistu i zdravu rijeku, a ne uz stalni osjećaj neizvjesnosti.

Na Dan rijeke Une važno je podsjetiti da zaštita prirode nije posao samo institucija i organizacija.

"To je odgovornost svih nas. Način na koji se odnosimo prema rijeci danas govori o tome kakav odnos imamo prema prostoru u kojem živimo i prema generacijama koje dolaze poslije nas", istakao je Trninić.

(Srna/Mondo)