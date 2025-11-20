logo
Atrakcija u najavi: Panoramski voz duž rijeke Une

Atrakcija u najavi: Panoramski voz duž rijeke Une

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.ba
0

Unsko-sanski kanton mogao bi već naredne turističke sezone da obogati svoju ponudu novom, izuzetno atraktivnom atrakcijom – panoramskim vozom duž obale rijeke Une.

Panoramski voz duž rijeke Une Izvor: MONDO/Dragana Božić

Ova ideja, koju su dugo priželjkivali i turistički radnici i stanovništvo, dobila je prvi konkretan korak ka realizaciji nakon jučerašnjeg sastanka predstavnika resornog ministarstva i predstavnika Željeznica Federacije BiH.

Na sastanku je razmatran prijedlog uvođenja turističke vožnje na relaciji Bihać – Bosanska Krupa, koja bi bila aktivna tokom ljetnje turističke sezone.

Projekat je osmišljen kao jedinstveni sadržaj za posjetioce, nudeći im panoramsko putovanje uz tok rijeke Une – prirodnog dragulja po kojem je ovaj kraj prepoznatljiv širom regiona.

"Turistički voz bi otvorio novu dimenziju doživljaja Une, dok bi redovna linija olakšala život građanima i ojačala ekonomsku dinamiku između lokalnih zajednica", istaknuto je tokom sastanka.

