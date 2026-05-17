Pogođena nuklearna elektrana u Emiratima, oglasila se Međunarodna agencija za atomsku energiju

Nuklearna elektrana Barakah u Ujedinjenim Arapskim Emiratima pogođena je dronom, što je izazvalo požar. IAEA izražava zabrinutost zbog bezbjednosti.

U napadu dronom pogođena je u nedjelju jedina nuklearna elektrana u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, što je izazvalo požar na njenom obodu.

Nema izvještaja o povrijeđenima niti o curenju radijacije, ali incident ukazuje na rizik od obnove rata dok je primirje sa Iranom i dalje veoma nestabilno. Niko odmah nije preuzeo odgovornost za napad, a UAE nisu direktno optužili nijednu stranu.

Međutim, Emirati su prethodnih dana optužili Iran za više napada dronovima i raketama usled rastućih tenzija oko Ormuskog moreuza, ključnog energetskog pomorskog pravca koji je pod blokadom Irana.

Sjedinjene Američke Države odgovorile su blokadom iranskih luka, dok diplomatski napori za postizanje trajnijeg mira nisu uspjeli.

UAE su, u međuvremenu, ugostili izraelske sisteme protivvazdušne odbrane i osoblje, nakon što se Izraelpridružio američkom napadu 28. februara, koji je pokrenuo rat.

Predsjednik SAD Donald Tramp nagovijestio je da bi sukobi mogli ponovo da eskaliraju, dok je iranska državna televizija više puta emitovala priloge u kojima voditelji drže puške tipa "kalašnjikov" kako bi držali narod budnim za mogući rat.

Borbe između Izraela i militantne grupe Hezbolah, koju podržava Iran, takođe su intenzivirani uprkos nominalnom prekidu vatre u Libanu, što dodatno opterećuje krhko primirje u regionu.

Nuklearna elektrana Barakah obezbjeđuje četvrtinu energije za UAE

Nuklearna elektrana Barakah vrijedna 20 milijardi dolara izgrađena je uz pomoć Južne Koreje i puštena u rad 2020. godine. To je prva i jedina nuklearna elektrana u arapskom svijetu i može da obezbijedi četvrtinu energetskih potreba UAE.

Nuklearni regulator UAE saopštio je da požar nije uticao na bezbjednost elektrane.

"Sve jedinice funkcionišu normalno", navela je organizacija na mreži "Iks".

UAE nisu optužili nikog za napad. Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA), sa sjedištem u Beču, saopštila je da je udar izazvao požar u električnom generatoru i da se jedan reaktor trenutno napaja pomoću dizel-generatora za hitne slučajeve.

Generalni direktor IAEA, Rafael Grosi izrazio je "duboku zabrinutost" zbog incidenta i naglasio da su vojne aktivnosti koje ugrožavaju nuklearnu bezbjednost neprihvatljive.

Rafael Grosi, generalni direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) Foto: MAX SLOVENCIK/EPA

Ovo je prvi put da je elektrana Barakah sa četiri reaktora napadnuta. Nalazi se blizu granice sa Saudijskom Arabijom, oko 225 kilometara zapadno od Abu Dabija.

Jemenski Huti, koje podržava Iran i protiv kojih su se UAE borili u okviru koalicije predvođene Saudijskom Arabijom, još 2017. godine tvrdili su da su gađali elektranu tokom izgradnje, što su Emirati tada negirali.

