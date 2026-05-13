Netanjahu tokom rata sa Iranom posjetio UAE i razgovarao sa šeikom Mohamedom bin Zajedom

Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
Izraelski premijer Benjamin Netanjahu sastao se u UAE sa predsjednikom šeikom Mohamedom bin Zajedom. Iz njegovog kabineta navode da je postignut "istorijski napredak" u odnosima dvije zemlje.

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu posjetio je Ujedinjene Arapske Emirate tokom rata sa Iranom i sastao se sa predsjednikom šeikom Mohamedom bin Zajedom, saopšteno je iz kabineta izraelskog premijera.

U saopštenju se dodaje da je sastanak rezultovao "istorijskim napretkom" u odnosima između Izraela i UAE. Izvor upoznat sa sastankom rekao je da su se Netanjahu i Zajed sastali 26. marta u El Ainu, gradu pored granice sa Omanom, i da je razgovor trajao nekoliko sati.

UAE su jedna od samo nekoliko arapskih država sa diplomatskim odnosima sa Izraelom, koji su ozvaničeni 2020. godine.

