Netanjahu tokom rata sa Iranom posjetio UAE i razgovarao sa šeikom Mohamedom bin Zajedom

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu sastao se u UAE sa predsjednikom šeikom Mohamedom bin Zajedom. Iz njegovog kabineta navode da je postignut "istorijski napredak" u odnosima dvije zemlje.

Izvor: Amir Papić/Oslobođenje

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu posjetio je Ujedinjene Arapske Emirate tokom rata sa Iranom i sastao se sa predsjednikom šeikom Mohamedom bin Zajedom, saopšteno je iz kabineta izraelskog premijera.

U saopštenju se dodaje da je sastanak rezultovao "istorijskim napretkom" u odnosima između Izraela i UAE. Izvor upoznat sa sastankom rekao je da su se Netanjahu i Zajed sastali 26. marta u El Ainu, gradu pored granice sa Omanom, i da je razgovor trajao nekoliko sati.

UAE su jedna od samo nekoliko arapskih država sa diplomatskim odnosima sa Izraelom, koji su ozvaničeni 2020. godine.