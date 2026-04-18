Izrael koristi rat za okupaciju nove teritorije: Netanjahu se poziva na bezbjednost kao izgovor

Autor N.D. Izvor mondo.rs
Turski ministar spoljnih poslova Hakan Fidan optužuje Izrael za korišćenje rata na Bliskom istoku kao izgovor za okupaciju novih teritorija.

Turski ministar spoljnih poslova o ratu na bliskom istoku Izvor: shutterstock/ameer massad/Melnikov Dmitriy/marina.rodrigues/Youtube/IsraeliPM/Printscreen

Turski ministar spoljnih poslova Hakan Fidan danas je optužio Izrael da koristi rat na Bliskom istoku kao izgovor za "okupaciju dodatne teritorije".

"Izrael ne želi da osigura sopstvenu bezbjednost. Izrael želi više teritorije. Netanjahuova vlada koristi bezbjednost kao izgovor za okupaciju dodatne teritorije", rekao je turski ministar spoljnih poslova Hakan Fidan na diplomatskom forumu u Antaliji.

Prema riječima šefa turske diplomatije, pored palestinskih teritorija (Pojas Gaze, Zapadna obala, Istočni Jerusalim), Izrael sada pokušava da ostvari svoju dominaciju i nad teritorijama koje pripadaju Libanu i Siriji.

Turska kao "novi neprijatelj"

"Ovo je kontinuirana okupacija i ekspanzionizam. Ovo mora da prestane", dodao je Fidan, tvrdeći da je "Izrael stvorio iluziju na međunarodnom nivou pretvarajući se da zahtjeva samo sopstvenu bezbjednost".

Turski ministar spoljnih poslova je već u ponedjeljak optužio Izrael da želi da pretvori Tursku u svog "novog neprijatelja" nakon što je izraelski ministar spoljnih poslova Izrael Kac opisao Tursku kao "papirnog tigra", prenosi Index.

Fidan je danas takođe izrazio žaljenje što sukob na Bliskom istoku usporava napore, uključujući i one koje preduzima Ankara, da se okonča sukob u Ukrajini.

"Ovo je gurnulo rat između Rusije i Ukrajine u drugi plan", rekao je Fidan, pozivajući na kontinuirane napore da se okonča rat u Ukrajini kada se na Bliskom istoku uspostavi mir.

