Mađar najavio hapšenje Netanjahua ako dođe u Mađarsku

Mađarska najavljuje povratak u Međunarodni krivični sud i spremnost da sprovodi njegove naloge, uključujući i one koji se odnose na izraelskog premijera Benjamina Netanjahua.

Mađarski premijer Peter Mađar izjavio je da će se njegova zemlja ponovo pridružiti Međunarodnom krivičnom sudu (MKS) i da će biti spremna da sprovodi naloge za hapšenje, uključujući i onaj za izraelskog premijera Benjamina Netanjahua.

Viktor Orban, koji je na vlasti 16 godina, objavio je prošle godine povlačenje Mađarske iz Međunarodnog krivičnog suda nakon što je primio Netanjahua u Budimpešti. Povlačenje je trebalo da stupi na snagu 2. juna ove godine. Odmah nakon pobjede na parlamentarnim izborima 12. aprila, Mađar je objavio nameru da vrati Mađarsku u MKS.

Istovremeno, izraelski mediji su izvijestili o njegovom telefonskom razgovoru sa izraelskim premijerom u kojem je Mađar pozvao Netanjahua u Budimpeštu 23. oktobra, na 70. godišnjicu ustanka protiv Sovjeta 1956. godine. Kada ga je novinar u ponedjeljak pitao da li je video ovu kontradikciju, Mađar je objasnio da je telefonom pozvao sve lidere sa kojima je razgovarao.

"Ako je neka zemlja članica Međunarodnog krivičnog suda i tražena osoba uđe na njenu teritoriju, onda tu osobu treba uhapsiti. Ne moram sve da kažem preko telefona. Pretpostavljam da svaki šef države i vlade zna ove zakone", rekao je budući proevropski konzervativni lider na konferenciji za novinare nakon prvog sastanka svoje parlamentarne grupe, prenosi Jutarnji.

Međunarodni krivični sud sa sedištem u Hagu izdao je 2024. godine nalog za hapšenje Bendžamina Netanjahua zbog ratnih zločina i zločina protiv čovečnosti u Pojasu Gaze.

Mađar je naznačio da njegov tim proučava proceduru za prekid procesa povlačenja Mađarske iz Međunarodnog krivičnog suda prije 2. juna. On je takođe najavio da će konstitutivna sjednica Narodne skupštine biti održana tokom vikenda 9. i 10. maja, kada će položiti zakletvu.