Ko je Peter Mađar? Bio je Orbanov čovjek od povjerenja, a sinoć ga je srušio

Peter Mađar, bivši Orbanov saradnik, postao je ključni opozicionar u Mađarskoj.

Prvi put nakon nekoliko godina stranka mađarskog premijera Viktora Orbanadoživjela je poraz, a Mađari su se okrenuli Peteru Mađaru koji je na čelu centrističko-desne stranke Tisa.

Mađar je godinama bio lojalan Orbanu, uključujući i funkciju zvaničnika za spoljne poslove u njegovoj administraciji iz 2010. godine, prije nego što je 2024. napustio stranku Fides.

Tisa je postala najjača opoziciona stranka u Mađarskoj nakon izbora za Evropski parlament 2024. godine.

Mađar je obećao da će se obračunati sa korupcijom, odblokirati milijarde evra zamrznutih sredstava EU i oporezovati najbogatije, uz reformu urušenog zdravstvenog sistema u Mađarskoj.

Većina nezavisnih anketa uoči izbornog dana pokazivala je prednost Mađara u odnosu na Orbana, iako su mnogi navodili da su i dalje neodlučni za koga će glasati.

Birači u Mađarskoj su nezadovoljni nakon tri godine ekonomske stagnacije i naglog rasta troškova života, kao i zbog toga što oligarsi bliski vlasti dodatno uvećavaju svoje bogatstvo.

Ko je Peter Mađar?

Riječ je o bivšem suprugu bivše Orbanove ministarke pravosuđa Judit Varge. Do prije nekoliko mjeseci on je bio praktično nepoznat mađarskoj javnosti.

Nekoliko puta je izveo desetine hiljada ljudi na ulice protiv Orbanovog režima.

"To je jedinstvena, potpuno nova situacija. Da se neko pojavi niotkuda i odjednom ima tako masovnu podršku protiv onih koji su na vlasti, nikada se prije nije desilo u mađarskoj politici", kaže politolog Gabor Terek.

Mađarov uspon započeo je u februaru 2024. nakon afere u koju je bila upletena tadašnja mađarska predsjednica Katalin Novak. Ona je pomilovala kriminalca koji je bio osuđen za pomaganje i podsticanje zlostavljanja djece.

DW navodi da je to izazvalo veliki bijes javnosti, pogotovo jer se Orban i njegove stranačke kolege predstavljaju kao moralno besprekorni zaštitnici djece i često optužuju političke protivnike da žele da legalizuju zlostavljanje djece.

Nakon afere predsjednica Novak je podnijela ostavku. Istovremeno se iz politike povukla i bivša ministarka pravosuđa Judit Varga jer je bila jedna od potpisnica peticije, a u vrijeme povlačenja bila je glavna kandidatkinja Fidesa za izbore za Evropski parlament.

Vargin bivši suprug Peter Mađar, koji je do tada bio na nevidljivim, ali dobro plaćenim funkcijama u Orbanovom aparatu, iskoristio je aferu za "napuštanje sistema", kako je to nazvao.

U nekoliko senzacionalnih intervjua otkrio je detalje o mehanizmima moći i korupciji u Orbanovom sistemu.

DW navodi da ništa od toga nije bilo suštinski novo, ali da su intervjui privukli veliku pažnju u Mađarskoj jer je progovorio insajder s dobrim vezama.

Iz svoje stranke isključio bivšu djevojku zbog ucjene

Lider mađarske opozicione partije "TISA", Peter Mađar isključio je iz stranke bivšu djevojku Evelin Vogel i prijavio je policiji zbog navodnih pokušaja ucjene i iznude, prilikom čega je Vogel negirala optužbe za ucjenu, napominjaći da je to pokušaj da se "ukalja njena reputacija".

U njegovoj izjavi je detaljno navedeno da je Evelin Vogel isključena iz navedene stranke nakon što je više puta prijetila i njemu i drugim članovima stranke, kao i da je tražila oko 73.000 evra u zamjenu da ne objavi kompromitujuće snimke koje je tajno pribavila.

Opozicioni lider je dodao da je oklijevao prilikom prijave, s obzirom na njihovu prethodnu vezu, tokom koje ju je čak i zaprosio.

Međutim, on je naglasio da mu postupci Vogel, koje je okarakterisao kao ucjenu s ciljem sticanja finansijske dobiti, "nisu ostavili drugog izbora osim da uključi policiju".

Dolazi iz poznate mađarske porodice

Dodao je da su njeni pokušaji da iznudi novac počeli u maju i uključivali prijetnje da će narušiti njegovu reputaciju i ugled stranke. Dalje je otkrio da je znao za tajne snimke koje je napravila Vogel i da je planirao da prijavi slučaj.

Na konferenciji za novinare u nedjelju Mađar je precizirao da je Vogel tajno snimala razgovore sa njim i drugim članovima stranke, kao i da je tražila finansijsku kompenzaciju kako ne bi javno objavila snimke.

Evelin Vogel trenutno živi u iznajmljenom stanu u vlasništvu IT preduzetnika Đerđa Vertana, iako je ranije radila za kompaniju koja se bavila izgradnjom stanova. Porodično preduzeće, "Cosy Living Ltd" osnovano je u aprilu 2023. godine, otprilike u vrijeme kada je njena veza sa Mađarom postala javna.

