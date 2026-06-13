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Novi mandat za Viktora Orbana: Ponovo izabran za predsjednika stranke Fides

Novi mandat za Viktora Orbana: Ponovo izabran za predsjednika stranke Fides

Autor Nikolina Damjanić Izvor mondo.rs
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Bivši mađarski premijer Viktor Orban ponovo je izabran za predsjednika stranke Fides na 32. kongresu stranke u Budimpešti. Kao jedini kandidat dobio je podršku 729 od 737 delegata koji su glasali.

Viktor Orban na čelu stranke Fides Izvor: lev radin/Shutterstock

Bivši premijer Mađarske Viktor Orban ponovo je danas izabran za predsednika stranke Fides na 32. kongresu održanom u Budimpešti, preneo je Blic pisanje Tanjuga. 

Orban, koji je bio jedini kandidat, dobio je poverenje delegata tajnim glasanjem i izabran je za jednogodišnji mandat sa 729 glasova od 737 važećih, prenosi agencija MTI.

Delegati su usvojili izveštaj nacionalnog kluba i gotovo jednoglasno prihvatili dokument koji analizira razloge izbornog poraza stranke.

Takođe je usvojena politička rezolucija kojom se odbacuje migracioni pakt EU i protestuje protiv, kako je navedeno, "nasilnog uklanjanja demokratski izabranih zvaničnika".

Izmjenama statuta reorganizovana je struktura stranke Fides, koja će ubuduće biti usklađena sa lokalnim samoupravnim sistemom, a proširen je i nacionalni odbor stranke na 28 članova.

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Tagovi

Viktor Orban Mađarska stranka

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