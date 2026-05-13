logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Peter Mađar razotkrio Orbanov luksuz: Ministarstvo od 280 miliona evra i masažne fotelje

Peter Mađar razotkrio Orbanov luksuz: Ministarstvo od 280 miliona evra i masažne fotelje

Autor Haris Krhalić
0

Mađarski premijer Peter Mađar objavio snimke iz unutrašnjosti ministarstava.

Peter Mađar u obilasku luksuznog ministarstva Mađarska 2026 Izvor: Péter Magyar/Facebook

Novi mađarski premijer Peter Mađar objavio je seriju snimaka iz unutrašnjosti Ministarstva unutrašnjih poslova i sjedišta vlade, razotkrivajući nevjerovatan luksuz u kojem su uživali saradnici Viktora Orbana dok su, kako tvrdi, zdravstvo i obrazovanje propadali.

„Evo tajnog luksuznog ministarstva Šandora Pintera vrijednog 100 milijardi forinti (oko 280 miliona evra)“, započeo je Mađar svoj obilazak, povlačeći oštru paralelu sa stanjem u državi.

Mermer i masažne fotelje nasuprot trošnim bolnicama

Mađar je tokom improvizovanog obilaska istakao da je zgrada obnovljena novcem poreskih obveznika, ali da su na zidovima istaknuta samo imena Franje Jozefa I i Viktora Orbana.

„Govorimo o zgradi ministra u čijem su resoru uništene naše bolnice i ustanove za zaštitu djece, a učitelji poniženi. Svi znamo za tragično stanje naših bolnica, a sad pogledajte u kakvim su uslovima živjeli političari koji su o tome odlučivali“, stoji u objavi.

Posebnu pažnju privukli su sljedeći detalji:

  • Luksuz usred pandemije: Zgrada je dovršena tokom kovida, dok su bolnice pucale po šavovima.
  • Masažne fotelje: U kabinetu ministra Šandora Pintjera pronađena je i specijalna masažna fotelja za stopala.
  • Pogled na crkvu: Mađar je cinično primijetio da se iz luksuznih kabineta pruža savršen pogled na Matijaševu crkvu, uz komentar: „Pravi hrišćanski demokrata mora vidjeti crkvu, bez toga život ništa ne vrijedi“.

„Osjećaj kao kod Čaušeskua“

Ulaskom u ministarsku biblioteku, Mađar je atmosferu opisao kao diktatorsku. „Ovo je doista osjećaj kao kod Čaušeskua“, izjavio je, naglasivši da je luksuz godinama bio strogo skrivan od mađarskog naroda i da nijedna fotografija nije smjela da procuri u javnost.

Otkriveno je i da je za obnovu korišten novac Evropske unije, što je Mađar prokomentarisao sa dozom cinizma prema Orbanovoj ranijoj antievropskoj retorici: „Tih 550 miliona poslali su ti birokrate, ti zli briselski službenici“.

Osim luksuza, Mađar je iznio i ozbiljne optužbe. Prilikom obilaska sjedišta premijera (Karmelićanskog samostana), koji je nazvao „centrom mržnje“, izjavio je da prema njegovim informacijama u ministarstvima još uvijek traje masovno uništavanje dokumenata kako bi se prikrili tragovi prethodne vlasti.

Poručio je da se njegova vlada „Tisa“ neće useljavati u te raskošne prostorije, čime simbolično želi da napravi otklon od decenijskog načina vladavine Fidesa.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Mađarska Peter Mađar Viktor Orban

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ