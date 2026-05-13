Peter Mađar razotkrio Orbanov luksuz: Ministarstvo od 280 miliona evra i masažne fotelje

Mađarski premijer Peter Mađar objavio snimke iz unutrašnjosti ministarstava.

Izvor: Péter Magyar/Facebook

Novi mađarski premijer Peter Mađar objavio je seriju snimaka iz unutrašnjosti Ministarstva unutrašnjih poslova i sjedišta vlade, razotkrivajući nevjerovatan luksuz u kojem su uživali saradnici Viktora Orbana dok su, kako tvrdi, zdravstvo i obrazovanje propadali.

„Evo tajnog luksuznog ministarstva Šandora Pintera vrijednog 100 milijardi forinti (oko 280 miliona evra)“, započeo je Mađar svoj obilazak, povlačeći oštru paralelu sa stanjem u državi.

Mermer i masažne fotelje nasuprot trošnim bolnicama

Mađar je tokom improvizovanog obilaska istakao da je zgrada obnovljena novcem poreskih obveznika, ali da su na zidovima istaknuta samo imena Franje Jozefa I i Viktora Orbana.

„Govorimo o zgradi ministra u čijem su resoru uništene naše bolnice i ustanove za zaštitu djece, a učitelji poniženi. Svi znamo za tragično stanje naših bolnica, a sad pogledajte u kakvim su uslovima živjeli političari koji su o tome odlučivali“, stoji u objavi.

Posebnu pažnju privukli su sljedeći detalji:

Luksuz usred pandemije: Zgrada je dovršena tokom kovida, dok su bolnice pucale po šavovima.

Masažne fotelje: U kabinetu ministra Šandora Pintjera pronađena je i specijalna masažna fotelja za stopala.

Pogled na crkvu: Mađar je cinično primijetio da se iz luksuznih kabineta pruža savršen pogled na Matijaševu crkvu, uz komentar: „Pravi hrišćanski demokrata mora vidjeti crkvu, bez toga život ništa ne vrijedi“.

„Osjećaj kao kod Čaušeskua“

Ulaskom u ministarsku biblioteku, Mađar je atmosferu opisao kao diktatorsku. „Ovo je doista osjećaj kao kod Čaušeskua“, izjavio je, naglasivši da je luksuz godinama bio strogo skrivan od mađarskog naroda i da nijedna fotografija nije smjela da procuri u javnost.

Otkriveno je i da je za obnovu korišten novac Evropske unije, što je Mađar prokomentarisao sa dozom cinizma prema Orbanovoj ranijoj antievropskoj retorici: „Tih 550 miliona poslali su ti birokrate, ti zli briselski službenici“.

Osim luksuza, Mađar je iznio i ozbiljne optužbe. Prilikom obilaska sjedišta premijera (Karmelićanskog samostana), koji je nazvao „centrom mržnje“, izjavio je da prema njegovim informacijama u ministarstvima još uvijek traje masovno uništavanje dokumenata kako bi se prikrili tragovi prethodne vlasti.

Poručio je da se njegova vlada „Tisa“ neće useljavati u te raskošne prostorije, čime simbolično želi da napravi otklon od decenijskog načina vladavine Fidesa.