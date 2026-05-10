Viktor Orban se obratio novoj vladi: "Zgaziće vas ako ne branite Mađarsku u Briselu"

Bivši mađarski premijer Viktor Orban poručio je da Mađarska mora odlučno da brani svoj suverenitet i da ne smije dozvoliti stranim elitama i centrima moći da donose odluke o njenoj budućnosti umjesto njenih građana.

"Novi tim mora veoma jasno da shvati jednu stvar: ako se ne borite za Mađarskuu Briselu, zgaziće vas", napisao je Orban na X mreži.

Orban je naglasio da bi odustajanje od patriotskog stava i "prodaja suvereniteta" za novac ili političko odobrenje bila istorijska greška.

"Stranim elitama se ne smije dozvoliti da odlučuju o našoj budućnosti umjesto nas", zaključio je Orban.