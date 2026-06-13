logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Pentagon objavio 72 nova dosijea o NLO-ima: Fotografije, snimci i svjedočenja dostupni javnosti

Pentagon objavio 72 nova dosijea o NLO-ima: Fotografije, snimci i svjedočenja dostupni javnosti

Autor Nikolina Damjanić Izvor SRNA
0

U okviru inicijative za veću transparentnost, Pentagon je objavio treći paket deklasifikovanih dokumenata o neidentifikovanim letećim objektima (NLO) sa 72 izvještaja i prateća materijala.

Objavljeni novi tajni dokumenti o NLO Izvor: U.S. DepartmentofWar

Prema navodima zvaničnika, riječ je o istorijskom naporu za transparentnost, čiji je cilj objavljivanje državnih dokumenata koji se odnose na "neidentifikovane anomalne pojave" - termin koji američka vojska koristi umjesto naziva NLO.

"Među novoobjavljenim materijalima su izvještaji o objektu `oblika krompira` koji je uočilo vojno osoblje iznad više američkih baza, ponovljenim pojavama svjetlećih kugli širom SAD, kao i izvještaj CIA o rotirajućem objektu nalik disku koji je viđen iznad Međunarodnog aerodroma ‘Harare‘ u Zimbabveu 2008. godine", navodi se u izvještaju.

Inicijativa je počela u maju objavljivanjem oko 160 ranije tajnih dokumenata, fotografija i snimaka različitih agencija, uključujući Pentagon, FBI, NASU i Stejt department.

Druga serija objavljena je 22. maja i sadržala je dodatne snimke i svjedočenja.

Ovaj proces uslijedio je nakon višegodišnjeg pritiska u Kongresu i svjedočenja vojnih lica i aktivista koji su tvrdili da američka Vlada prikriva informacije o neobjašnjivim objektima uočenim u blizini osjetljivih vojnih objekata.

Možda će vas zanimati

Tagovi

NLO Pentagon dokumenti

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ