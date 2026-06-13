Pentagon objavio 72 nova dosijea o NLO-ima: Fotografije, snimci i svjedočenja dostupni javnosti

U okviru inicijative za veću transparentnost, Pentagon je objavio treći paket deklasifikovanih dokumenata o neidentifikovanim letećim objektima (NLO) sa 72 izvještaja i prateća materijala.

Izvor: U.S. DepartmentofWar

Prema navodima zvaničnika, riječ je o istorijskom naporu za transparentnost, čiji je cilj objavljivanje državnih dokumenata koji se odnose na "neidentifikovane anomalne pojave" - termin koji američka vojska koristi umjesto naziva NLO.

"Među novoobjavljenim materijalima su izvještaji o objektu `oblika krompira` koji je uočilo vojno osoblje iznad više američkih baza, ponovljenim pojavama svjetlećih kugli širom SAD, kao i izvještaj CIA o rotirajućem objektu nalik disku koji je viđen iznad Međunarodnog aerodroma ‘Harare‘ u Zimbabveu 2008. godine", navodi se u izvještaju.

Inicijativa je počela u maju objavljivanjem oko 160 ranije tajnih dokumenata, fotografija i snimaka različitih agencija, uključujući Pentagon, FBI, NASU i Stejt department.

Druga serija objavljena je 22. maja i sadržala je dodatne snimke i svjedočenja.

Ovaj proces uslijedio je nakon višegodišnjeg pritiska u Kongresu i svjedočenja vojnih lica i aktivista koji su tvrdili da američka Vlada prikriva informacije o neobjašnjivim objektima uočenim u blizini osjetljivih vojnih objekata.