logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Viktor Orban priznao poraz!

Viktor Orban priznao poraz!

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Viktor Orban je priznao poraz na izborima u Mađarskoj.

Viktor Orban priznao poraz Izvor: Alexandros Michailidis/Shutterstock

Prema najnovijim podacima Nacionalne izborne kancelarije Mađarske, uz obrađenih 60,24 odsto glasova, Tisa nastavlja vođstvo sa 136 mandata, dok Fides-KDNP ima 56, a Mi Hazank za sada nema značajniji rezultat u ovom presjeku.

Tisa je do ove prednosti došla sa 41 mandatom sa liste i 95 iz pojedinačnih izbornih jedinica, čime održava veliku razliku u odnosu na dosadašnju vlast.

Orban priznao poraz

Premijer Viktor Orban obratio se pristalicama nakon što je priznao poraz na izborima, poručivši da je "rezultat jasan i bolan“.

On je istakao da je pred njegovom strankom sada novi zadatak.

"Nemamo više teret upravljanja državom, pa moramo ponovo da izgradimo naše zajednice", rekao je Orban.

Zahvalio je, kako je naveo, oko dva i po miliona birača koji su do sada glasali za Fides i poručio da ih ta stranka „nikada neće iznevjeriti“.

"Mi nikada ne odustajemo, to ljudi znaju o nama - nikada ne odustajemo. Dani pred nama su vrijeme da zaliječimo rane", dodao je.

Iako se glasovi i dalje prebrojavaju, uz oko 60 odsto obrađenih rezultata, lider opozicije Peter Mađar na putu je da osvoji dvotrećinsku većinu u parlamentu, što bi predstavljalo ubedljivu pobedu.

Podsjetimo, Peter Mađar je nedavno napisao na društvenim mrežama da mu je Viktor Orban telefonom čestitao pobjedu.

(MONDO) 

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ