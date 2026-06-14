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Zdravstveno stanje Ratka Mladića sve gore: Oglasio se njegov sin i otkrio nove detalje

Zdravstveno stanje Ratka Mladića sve gore: Oglasio se njegov sin i otkrio nove detalje

Autor Nikolina Damjanić Izvor mondo.rs
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Nekadašnji komandant Vojske Republike Srpske suočava se sa sve većim zdravstvenim izazovima.

Darko Mladić o zdravlju Ratka Mladića Izvor: MARTIN MEISSNER POOL/EPA

Zdravstveno stanje nekadašnjeg komandanta Vojske Republike Srpske Ratka Mladića se pogoršava i on je sve slabiji, izjavio je njegov sin Darko Mladić za RTS.

Darko Mladić kaže da je važno što se o zdravstvenom stanju Ratka Mladića govorilo i na sjednici Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, gdje je Srbija tražila da preuzme deo funkcija haškog Mehanizama i mogućnost da se izrečene kazne izvršavaju u matičnim državama.

(RTS/MONDO)

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Ratko Mladić Hag

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