Zdravstveno stanje Ratka Mladića sve gore: Oglasio se njegov sin i otkrio nove detalje

Nekadašnji komandant Vojske Republike Srpske suočava se sa sve većim zdravstvenim izazovima.

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Zdravstveno stanje nekadašnjeg komandanta Vojske Republike Srpske Ratka Mladića se pogoršava i on je sve slabiji, izjavio je njegov sin Darko Mladić za RTS.

Darko Mladić kaže da je važno što se o zdravstvenom stanju Ratka Mladića govorilo i na sjednici Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, gdje je Srbija tražila da preuzme deo funkcija haškog Mehanizama i mogućnost da se izrečene kazne izvršavaju u matičnim državama.

(RTS/MONDO)