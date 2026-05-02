Ratko Mladić ponovo imao moždani udar, prebačen u bolnicu u Hagu

Autor N.D. Izvor atv
General Ratko Mladić ponovo je danas, 2. maja, imao moždani udar i prebačen je u bolnicu u Hagu, potvrdio je za ATV njegov sin Darko Mladić.

On je naveo da se sa ocem čuo nekoliko sati ranije, ali da su mu naknadno iz Haga javili da je ponovo hospitalizovan, piše ATV.

„Čuo sam se sa njim prije dva i po sata, a maloprije su mi javili iz Haga da su ga ponovo prebacili u bolnicu. Izgleda da je ponovo imao moždani udar. Imao je simptome, javiće mi dalje kako se bude razvijala situacija“, rekao je Darko Mladić.

On je dodao da Mehanizam u Hagu još nije donio odluku o zahtjevu porodice i odbrane da se Ratko Mladić, zbog teškog zdravstvenog stanja, pusti na liječenje u Srbiju.

Prema njegovim riječima, porodica i advokati su u međuvremenu dobili odobrenje Suda da objave dio podneska koji je ranije upućen Mehanizmu 23. aprila, a koji je do sada bio pod režimom tajnosti.

„Naređenje suda da objavimo javni dio podneska stiglo je prekjuče, a mi smo imali rok da to uradimo do danas. Juče smo izvršili redakcije i danas je to objavljeno“, rekao je Mladić.

On je pojasnio da u objavljenom dokumentu nema novih odluka, već da je riječ o javnoj verziji ranije podnesenog zahtjeva, uz odobrenje suda za njegovo objavljivanje.

