"Nemamo informacije ni da li je general živ": Oglasio se sin Ratka Mladića, čeka odgovor Haškog tribunala

Sin Ratka Mladića, Darko, izrazio zabrinutost zbog nedostatka informacija o ocu. Čeka odgovor Haškog tribunala o njegovom zdravstvenom stanju.

Darko Mladić, sin generala Ratka Mladića, rekao je da se ocem nije čuo tri dana i da nema informacije ni da li je živ.

Kako je rekao, ni iz Haškog tribunala mu niko nije dao nikakav odgovor na mejl koji im je poslao.

"Bukvalno nemamo informacije, treći dan se nismo čuli. Ja sam juče tražio mejlom da mi daju nekakve informacije ili da mi omoguće da ga čujem, nisam dobio nikakav odgovor na moj mejl. Danas je advokat proslijedio sa strane odbrane njegov zahtev. To je sve što mi sad možemo da uradimo. Nadam se da ćemo uskoro da dobijemo bilo kakve informacije", rekao je Darko Mladić za ATV i dodao:

"Nadam se da ćemo do kraja radnog dana dobiti bar odgovor da je živ i šta je razlog što se on ne javlja, odnosno što oni ne omogućavaju vezu".

Dodao je da je njegova pretpostavka da general Mladić ne može više ni da priča.

Najavio je za sutra objavljivanje javne verzije podneska odbrane i izrazio nadu da će tribunal pozitivno odgovoriti na njega, ali da konačan epilog u ovom trenutku ne može znati.

"Sutra će vještak da da svoj izveštaj i mi ćemo sutra podnijeti javnu verziju našeg podneska, gdje će javnost moći da vidi detalje iz našeg podneska koji mogu javno da se objave. To je ono što mora sutra da se desi, da li će oni odmah sutra odlučivati po tom pitanju, ne znam. Ja bih volio da već sutra donesu pozitivnu odluku i da ga prebacimo što pre u Srbiju, ali da li će to da se desi vidjećemo", zaključio je Mladić.

