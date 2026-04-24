Darko Mladić: Podnesen zahtjev za puštanje generala Mladića na liječenje u Srbiji

Porodica generala Ratka Mladića i njegov advokat Dragan Ivetić predali su zahtjev Mehanizmu za krivične sudove u Hagu za njegovo hitno puštanje na liječenje u Srbiji zbog izuzetno teškog zdravstvenog stanja, izjavio je Srni generalov sin Darko Mladić.

Darko Mladić ističe da Tribunal nema obavezan rok da odluči po zahtjevu, ali i da se nada da će to biti što prije jer je njegov otac na samrti, o čemu su saglasni svi ljekari.

On je precizirao da zahtjev koji je predat juče sadrži izvještaj srpskih ljekara koji su ove sedmice pregledali generala Mladića, ljekara UN u pritvorskoj jedinici u Hagu, kao i pravne standarde koji bi trebalo da se primjene, te primjere slučajeva u kojima je to već korišćeno.

"Ovaj zahtev se razlikuje utoliko što je zdravstveno stanje mog oca još gore. Ono je bilo veoma loše i prethodno je, prema pravnim standardima, trebalo da bude pušten. Sada je razlika u tome što su obje strane saglasne da je on na samrti, i UN i domaći ljekari", kaže Darko.

Ako Mehanizam odobri puštanje generala Mladića na liječenje, njegov sin očekuje da bi general vrlo brzo mogao da bude smješten u bolnicu u Srbiju.

On navodi da procedura povratka predviđa da se organizuje specijalni medicinski transport, a država Srbija će da asistira u svakom pogledu u organizaciji povratka.

Ministar pravde Republike Srpske Goran Selak izjavio je da su i Srpska i Srbija spremne da daju garancije u slučaju da se odobri da general Mladić nastavi liječenje u svojoj zemlji.

General Ratko Mladić imao je 10. aprila moždani udar i teško zdravstveno stanje mu se još više pogoršalo, jer ima ozbiljne neurološke, kardiovaskularne i nefrološke probleme.

Već dvije pune godine je u zatvorskoj bolnici, posljednjih godinu i po dana je vezan za krevet, a Mehanizam za krivične sudove u Hagu odbija da ga pusti na privremeno liječenje.

Nekadašnji komandat Glavnog štaba Vojske Republike Srpske general Ratko Mladić je od 2024. godine u pritvorskoj bolnici u Hagu, gdje je pod palijativnom njegom zbog teškog zdravstvenog stanja.