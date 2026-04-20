Mladićev sin: Moj otac je na samrti, ne prima infuziju nakon moždanog udara

General Ratko Mladić je na samrti, a u zatvorskoj bolnici u Hagu nije dobio ni infuziju, izjavio je Srni generalov sin Darko Mladić, nakon što je danas posjetio oca u zatvorskoj bolnici u Hagu.

"Život mog oca polako se gasi i po prvi put je doktorka u Hagu iskazala zabrinutost i faktički se saglasila sa mojom ocenom da je on na samrti", rekao je Darko Mladić.

On je naveo da je general Mladić prilikom njegove i posjete ministra pravde Srbije Nenada Vujića mogao vrlo malo da komunicira i da je šapatom samo izgovarao da ili ne.

"Očigledno je da se gasi, jedina je nada ga prebacimo u Srbiju i pitanje je da li ćemo i u Srbiji uspeti da ga povratimo", rekao je Darko Mladić.

On je dodao da će i sutra i prekosutra posjetiti oca, a da u srijedu, 22. aprila, očekuje da ga pregledaju kardiolog i neurolog iz Beograda.

Darko Mladić kaže da će njegova majka u Hagu boraviti u četvrtak i petak, 23. i 24. aprila.

Istakao je da ga je iznenadila činjenica da njegov otac, koji je imao moždani udar 10. aprila, ne prima infuziju.

"Nisu mu dali infuziju. To ni meni nije jasno objašnjenje, ali uglavnom ne prima infuziju i nisam imao uvid u to kakve lekove mu daju pošto su rekli da moraju nešto da menjaju i prilagođavaju, ali nadam se da će našim lekarima dati te podatke u smislu koja je i kakva terapija. Ipak, nisam lekar i ne mogu da ocenim i da mi kažu", rekao je Darko Mladić.

On je naveo da mnogi iskazuju iskreno interesovanje za zdravlje njegovog oca kao da im je rod najrođeniji.

"Vidim da je mnogo takvih ljudi, ne samo među Srbima nego i među drugim narodima. Vidim da ga narod doživljava kao rođenog i smatram da imam obavezu da govorim o njemu i njegovo stanju", rekao je Darko Mladić.

Ratko Mladić imao je prije deset dana moždani udar i teško zdravstveno stanje mu se još više pogoršalo. On ima ozbiljne neurološke, kardiovaskularne i nefrološke probleme.

Već dvije pune godine je u zatvorskoj bolnici, a posljednjih godinu i po dana je vezan za krevet.

Predsjednik Mehanizma za krivične sudove u Hagu odbijala je do sada da ga pusti na privremeno liječenje, a ljetos je u obrazloženju odbijenice navela da nije na samrti i da samo u tom slučaju može da bude pušten iz zatvorske bolnice.

Ministar pravde Srbije Nenad Vujić izjavio je da je tokom današnje posjete Mladiću obavijestio sve u Hagu da Srbija traži puštanje generala Mladića na liječenje iz humanih razloga i poručio da će komunicirati i sa UN u vezi sa ovim pitanjem.