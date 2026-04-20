Informacije o zdravstvenom stanju Ratka Mladića: "Jako je teško komunicirao"

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Ministar pravde Srbije Nenad Vujić posjetio je danas u Hagu Ratka Mladića i izjavio da je njegovo zdravstveno stanje veoma teško.

Informacije o zdravstvenom stanju Ratka Mladića Izvor: JERRY LAMPEN / AFP / Profimedia

Ministar pravde Nenad Vujić obišao je danas u Hagu Ratka Mladića, i rekao je da je on u jako teškom stanju.

"Vrlo je slabo komunikativan, odgovarao je samo sa da i ne, kasnije je jako teško komunicirao. Htio sam lično da se uvjerim, kako bi sa predsednicom mehanizma, sudijom Garsija, da iznesem zahtev i porodice Ratka Mladića i Republike Srbije, i garancije Republike Srbije koje sam uručio, kako bi pustili generala Mladića iz humanitarnih razloga na liječenjeu Srbiju", rekao je ministar.

On ističe da ovo nije pitanje politike, već života, i da je neophodno generalu Mladiću omogućiti adekvatno liječenje.

"General Mladić se nalazi u zatvorskoj bolnici, izgubio je snagu, tako da ga čak nisu dovezli u kolicima na sastanak sa mnom, već su ga dovezli sa sve krevetom. U početku je bio blago komunikativan, i tražio je da pozdravim Srbe i srpski narod, i zahvalio se na brizi koju Srbija pokazuje prema njemu. Vrlo je tiho pričao i odgovarao sa da ili ne, a poslije se vidjelo da je izgubio snagu", rekao je Vujić.

Ministar je kazao da je Srbija dala garancije koje su ozbiljne, i da su ostali otvoreni da ako je potrebno daju dodatne garancije.

"Ovo je pitanje života generala Mladića, i ja smatram da postoje svi uslovi za njegovo puštanje na liječenje u Srbiji. Dalje zadržavanje generala Mladića predstavlja kršenje međunarodnog prava i međunarodnog standarda, koja su uspostavljena Mandela pravilima. Kazna ne smije biti osveta, i svaki osuđenik mora imati pravo na specijalističku i adekvatnu negu", dodao je on.

Vujić ističe da je istaknut problem i osuđenika Miće Stanišića, kome je isteklo dvije trećine kazne, i da će njegovi advokati ponoviti zahtjev za prevremeno puštanje.

"I taj zahtjev smo podržali. Govorili smo i o pitanju Radovana Karadžića, zbog nemogućnosti njegove porodice da ga posjeti u Ujedinjenom Kraljevstvu", rekao je ministar.

 (Kurir/MONDO)

